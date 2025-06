Mbappé n'a pas la haine contre le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse une semaine après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Kylian Mbappé a confié n'avoir aucun regret d'être parti du club de la capitale l'été dernier.

Beau jour samedi dernier lorsqu'il avait été l'un des premiers à réagir au triomphe du PSG face à l'Inter en finale de la Ligue des champions. Mais depuis, des supporters parisiens se déchaînent en expliquant que c'est le départ de Kylian Mbappé qui a permis à Luis Enrique de mettre en place son jeu et permettre ainsi au Paris Saint-Germain de gagner un titre qui lui échappait. Globalement, l'idée était que le PSG jouait mieux sans Mbappé qu'avec lui, une thèse reprise par certains consultants. A la veille d'Allemagne-France, le capitaine des Bleus, désormais au Real Madrid, a été questionné concernant d'éventuels regrets qu'il aurait d'avoir quitté le Paris Saint-Germain juste avant ce sacre européen. Et comme souvent, Kylian Mbappé a répondu franchement à ces interrogations.

Mbappé a quitté Paris, il ne le regrette pas

𝐌𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄𝐔𝐑 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐄𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐋’𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! 🇫🇷🫡



Auteur de sa 31e passe décisive face à l’Espagne, @KMbappe devient le meilleur passeur de l’histoire de l’Équipe de France 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Y2UjXRdUGi — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2025

Là où certains auraient du mal à digérer ce timing, Kylian Mbappé assume sans problème ce changement dans sa carrière, même s'il a peut-être raté de mettre une Ligue des champions à son palmarès. « J’étais content, je pense que le PSG le mérite. Ils ont connu tellement d'années où ils ont galéré. J'ai fait partie de ça aussi, j'ai connu toutes les étapes de la Ligue des champions sauf la victoire. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Si on parle purement terrain, c'était la meilleure équipe d'Europe. Ils ont mérité leur titre, je ne me souviens pas d'une finale avec un 5-0 dans une compétition majeure. C'est mérité à 100 %. Ils deviennent l'équipe que tout le monde veut battre, a précisé Kylian Mbappé, qui a clairement fait savoir qu’il assumait totalement son départ du Paris Saint-Germain au mercato 2024. Je ne suis pas parti trop tôt. Mon histoire avec le PSG était terminée et il fallait que cela se termine. Il n’y a aucune amertume ou regret, je pense être arrivé au bout du chemin. J’aurai tout essayé. C’est le destin qui fait que ça devait se faire sans moi. »