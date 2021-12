Mbappé, Messi, c'est trop facile pour Verratti au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Avant que le PSG ne remette son titre en jeu en Coupe de France, face à Feignies-Aulnoye (N3) en 32es de finale dimanche, Marco Verratti s’est confié sur les difficultés des nouveaux à Paris.

En cette première partie de saison, le club de la capitale française a rempli tous ses objectifs. Puisque le PSG est champion d'automne avec plus de dix points d’avance sur l’OM. Et parce que Paris a validé sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid. Si dans les résultats, l’équipe de Mauricio Pochettino a répondu présent, cela n’a pas vraiment été le cas en termes de contenu. Souvent, les prestations du club francilien ont été insipides. La faute à une mauvaise intégration des nouveaux, comme Messi ou Hakimi, dans le collectif parisien ? Marco Verratti ne le pense pas, car pour lui, la montée en puissance du collectif parisien n’est qu’une question de temps.

« Avec ces joueurs-là, tout n'est qu'une question de temps, pour construire des choses collectives »

Avant le déplacement à Feignies-Aulnoye en @coupedefrance, Marco Verratti a dressé un premier bilan de ce début de saison au micro de #PSGTV. 🗣️🎙️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2021

« Je pense que les nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus parce qu'ils apportent de la nouveauté et des caractéristiques différentes des joueurs déjà présents. Et puis ce sont des grands joueurs, qui avaient déjà marqué l'histoire du football et s'étaient déjà affirmés dans leur championnat. Et moi, c'est aussi ma personnalité, je veux toujours faire en sorte qu'ils se sentent bien et chercher à les aider, comme on a pu le faire avec moi quand je suis arrivé. Et c'est à moi que ça fait plaisir, parce que je suis content quand les joueurs qui arrivent ici se sentent bien. Avec mon positionnement, il faut comprendre beaucoup plus vite le jeu de mes coéquipiers et leurs qualités. Parfois les débuts sont un peu difficiles. Messi ou Hakimi, on les connait tous, mais sur le terrain, c'est différent. Mais je pense que quand tu joues avec des joueurs très forts et très techniques, c'est plus facile d'avoir une connexion tout de suite parce qu'au final, on parle le même football. Et puis ce n'est pas difficile de jouer avec ce type de joueur. C'est facile de faire une passe à Kylian, même si le ballon est long, parce qu'il peut le récupérer avec sa vitesse. C'est facile de faire une passe à Messi, qui peut faire un contrôle incroyable avec son pied. C'est pour ça que je pense qu'avec ces joueurs-là, tout n'est qu'une question de temps, pour construire des choses collectives, et pas seulement entre eux et moi. Mais je sais que ça va aller, ça va aller vite », a lancé, sur le site du PSG, le milieu italien, qui estime donc que Paris va devenir une machine quand tous les joueurs auront trouvé les automatismes.