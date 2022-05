Mbappé le traître à Madrid, il prend un énorme scud

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une nouvelle qui a toujours du mal à passer du côté du Real Madrid.

Le PSG a fait fort ces derniers jours en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le champion du monde était pourtant courtisé par le Real Madrid, qui était une nouvelle fois proche de l'enrôler. Mais c'était sans compter sur le pouvoir de persuasion de Nasser Al-Khelaïfi, qui a retourné Kylian Mbappé pour le convaincre de continuer quelques années de plus sous les couleurs du PSG. Cette nouvelle signature de contrat à Paris a mis Madrid dans tous ses états. Malgré la récente victoire en Ligue des champions contre Liverpool, Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres, que ce soit du côté des journalistes, des fans et même des joueurs merengue. Dernière sortie polémique en date, celle d'Isco.

Isco taille Mbappé, ça fait mal

Le milieu de terrain du Real Madrid va quitter le club espagnol cet été après 353 matchs sous les couleurs madrilènes. Avant de définitivement voler vers de nouveaux horizons, l'ancien de Malaga a publié un message d'adieux sur Instagram. Et comme beaucoup de personnes au Real Madrid, il n'a pas manqué de mettre un petit taquet à Kylian Mbappé. « Quand j’étais à Malaga, je savais que je devais partir et je m’étais engagé avec une autre équipe. Mais le Real a toqué à ma porte, et tu ne peux ni ne dois dire non au Real, même s’il y a toujours des exceptions. Neuf ans plus tard, je termine mon aventure au club qui m’a permis de réaliser tous les rêves que j’avais quand j’étais petit. À part réaliser des rêves, gagner plus de titres que je ne l’avais imaginé, jouer avec les plus grands, rencontrer des gens incroyables : j’ai passé un putain de moment ! Parce que je vais certainement garder le bon et j’espère que vous aussi ! (...) Hala Madrid », peut-on notamment voir écrit comme message de la part d'Isco. Un message accompagné d'un petit emoji tortue, faisait référence à Kylian Mbappé, qui n'a pas laissé indifférent sur les réseaux sociaux.