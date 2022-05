Mbappé : La date de sa signature enfin dévoilée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon les informations d’El Chiringuito, le départ de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid va prendre forme début juillet.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision quant à son avenir. Courtisé par le Real Madrid depuis de longs mois, l’avant-centre parisien fait également l’objet de vives discussions entre le Qatar et son entourage. Pour l’heure, le suspense reste entier au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, bien que la tendance soit toujours à un départ du natif de Paris vers Madrid. La signature du champion du monde dans la capitale espagnole ne fait d’ailleurs aucun doute selon Josep Pedrerol, journaliste pour El Chiringuito. Dans son émission, l’insider a dévoilé que Kylian Mbappé allait annoncer son départ vers le Real Madrid la première semaine du mois de juillet. Soit quelques jours après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Mbappé agacé de manquer les Trophées UNFP ?

Il faudra donc encore patienter quelques semaines avant d’avoir la confirmation de l’épilogue du dossier Kylian Mbappé, lequel fait l’objet d’un souci épineux au PSG ces dernières heures. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne voit pas d’un très bon œil la courte tournée prévue au Qatar à partir du samedi 14 mai. Un voyage qui va faire rater à Kylian Mbappé la cérémonie des Trophées UNFP, au cours de laquelle il est nominé pour obtenir le trophée de meilleur joueur de la saison de Ligue 1, en concurrence avec Wissam Ben Yedder, Martin Terrier, Lucas Paqueta et Dimitri Payet. En attendant de voir comment se réglera ce dossier, nul doute que le Paris Saint-Germain prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas froisser Kylian Mbappé, alors que l’Emir du Qatar ainsi que Nasser Al-Khelaïfi caressent toujours l’espoir de prolonger le contrat de l’ancien Monégasque.

Tandis que les incertitudes sont encore nombreuses dans l’issue du dossier Kylian Mbappé, un élément apparait de plus en plus clair en revanche, il s’agit de la confiance absolue des médias espagnols sur le fait que l’actuel buteur du PSG sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Journaliste pour Marca, Ramon Alvaro de Mon a confié sur le site Bernabeu Digital que le choix de Kylian Mbappé était entériné et que l’enjeu des prochaines semaines pour Kylian Mbappé était de savoir de quelle manière il allait annoncer son départ du PSG. « Ma dernière information est que la famille de Mbappé et Kylian Mbappé cherchent la meilleure manière et le meilleur moment de communiquer au PSG la décision de partir pour rejoindre le Real Madrid » a-t-il lancé. Une information qui a logiquement fait frétiller l'Espagne et plus précisément les supporters du Real Madrid.

Le duo Benzema-Mbappé fait rêver les socios

Ces prochaines semaines, le moindre indice sera donc toujours scruté de près alors que mardi, une story sur le profil Instagram de l’un de ses amis laissait entrevoir de nombreux cartons de déménagement au domicile de Kylian Mbappé, au milieu de ses trophées et de ses maillots. Un indice de plus qui n’a pas manqué d’enflammer l’Espagne au cours des dernières heures. Au Real Madrid, un club qui courtise également Erling Haaland mais qui en fait davantage un plan B, les supporters n’ont que deux noms à la bouche : ceux de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Avec le rêve absolu de voir les deux stars de l’Equipe de France réunis sous le maillot blanc du Real Madrid la saison prochaine dans le nouveau Bernabeu.