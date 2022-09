Mbappé jaloux de Neymar, le PSG menacé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ravi de sa liberté en équipe de France, Kylian Mbappé aimerait bénéficier du même rôle au Paris Saint-Germain. Mais ses qualités ne sont pas forcément adaptées à sa demande.

Le petit tacle de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. En plein rassemblement avec les Bleus, l’attaquant tricolore s’est réjoui de la liberté accordée en sélection. Et a laissé entendre qu’il aimerait obtenir le même rôle au Paris Saint-Germain. Autrement dit, l’ancien Monégasque ne veut pas se contenter de jouer en tant que simple avant-centre. Un véritable caprice de star pour le journaliste Romain Beddouk.

🙃 "Kylian Mbappé aimerait être un joueur qu'il n'est pas".



🔴🔵 Le billet 100% PSG c'est tous les matins avec @RomainBeddouk et en podcast ici ➡️ https://t.co/BHYtGSBuKX #FBSport pic.twitter.com/Yo1R5GNK37 — France Bleu Paris (@francebleuparis) September 26, 2022

« Quand il fait ce qu'il sait faire, Kylian Mbappé est un des meilleurs joueurs de la planète, a d’abord encensé le chroniqueur de France Bleu Paris. Il a une rapidité folle, une finition clinique, la capacité qu'ont les superstars d'être au bon endroit au bon moment pour marquer le but dont tout le monde se souviendra. Il a une aura, une notoriété qui dépassent le cadre d'un simple joueur de foot. Mais j'ai l'impression que pour lui, ce statut entraîne un rôle de joueur magnifique. Par moments, il aimerait être un joueur qu'il n'est tout simplement pas. »

« Il aimerait être le joueur à la création d'une action, capable de faire tous les gestes techniques possibles et imaginables, mais aussi garder ce rôle de finisseur et marquer les buts importants, a constaté le journaliste. En gros, il veut être le modèle de millions d'enfants qui vont s'en inspirer en regardant ses compilations YouTube, et en même temps il veut marquer l'histoire, écrire son nom dans tous les livres des records. Des profils comme ça, dans l'histoire du foot, il y en a eu deux : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. »

Mbappé, un problème pour Galtier

« On ne peut pas reprocher à Kylian Mbappé de vouloir leur ressembler. Le problème, c'est quand cet objectif est au détriment de ses équipes. C'est dans son registre que ses équipes ont besoin de lui. C'est un peu moins glamour que les rôles de Messi et Neymar, ça fait moins rêver. (...) Sauf qu'à Paris, Messi et Neymar sont assez largement devant lui dans ce registre. Ses demandes peuvent mettre le doute sur la manière dont Christophe Galtier doit gérer l'équipe et ce n'est pas tolérable », a prévenu Romain Beddouk, qui demande au Français de rester à sa place.