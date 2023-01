Mbappé jaloux de Neymar, l’Argentine a toujours la haine

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Depuis la victoire en finale du Mondial 2022 contre les Bleus, les Argentins n’épargnent pas Kylian Mbappé. Après les chambrages du gardien Emiliano Martinez, une star a critiqué l’attaquant français, accusé de manquer de respect à son coéquipier du Paris Saint-Germain, Neymar.

Kylian Mbappé ne s’est pas fait que des amis en Argentine. Depuis la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Albiceleste (3-3, 4-2 t.a.b.), l’attaquant de l’équipe de France n’est pas épargné par les Argentins. On pense évidemment aux tristes chambrages du gardien Emiliano Martinez, presque obsédé par le Français pendant les célébrations. Mais ce n’est pas tout. En Argentine encore, l’artiste Carlos Alberto Solari, plus connu sous le nom d’Indio Solari, s’en est pris à Kylian Mbappé en l’accusant de manquer de respect à des stars comme Neymar. Agé de 73 ans, cet artiste très connu en Argentine a tapé fort sur la star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain.

Mbappé critiqué en Argentine

« C'est un gars insupportable celui-là, a lâché l’artiste pendant une discussion avec le journaliste Marcelo Figueras, dans l’émission El Cohete a la Luna. Il est embêté par Neymar, il veut devenir le meilleur joueur au monde maintenant. Respecte un peu ceux qui ont été les plus grands avant toi ! » Difficile d’expliquer ces critiques venues d’Argentine. Certains ont peut-être encore du mal à digérer les propos de Kylian Mbappé, qui déclarait que le football sud-américain était moins développé qu'en Europe et cela se ressent dans les propos de nombreuses personnalités, qui n'ont jamais pardonné ce qu'avait dit au printemps dernier l'attaquant français du PSG.

Sa confiance et son énorme ambition peuvent aussi être considérées comme de l’arrogance à l’étranger. A moins que les rumeurs autour de sa prolongation ne soient parvenues jusqu’en Argentine. Pour rappel, il se murmurait que l’ancien Monégasque avait accepté de prolonger au Paris Saint-Germain, et de ne pas rejoindre le Real Madrid, à condition que Neymar soit poussé vers la sortie. Quoi qu’il en soit, les Argentins ont un vrai problème avec Kylian Mbappé qui, lui, n’a pas l’air particulièrement touché par ce contexte, même si on attend encore ses retrouvailles avec Lionel Messi à Paris.