Mbappé, Hakimi, Nuno Mendes, trois problèmes au PSG !

Par Corentin Facy

Le PSG enchaine les victoires, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, mais tout n’est pas parfait au sein de l’équipe de Christophe Galtier.

En début de saison, le Paris Saint-Germain a livré des prestations absolument parfaites comme face à Nantes lors du Trophée des Champions ou encore sur la pelouse de Lille en championnat. Depuis quelques semaines, avec la fatigue qui s’accumule et les matchs qui s’enchainent, c’est en revanche moins probant. Contre l’OL ce dimanche, la prestation collective du Paris Saint-Germain n’a pas été mauvaise mais à plusieurs reprises, les coéquipiers de Sergio Ramos auraient pu encaisser un but. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a livré son analyse du début de saison du PSG. Et s’il reconnait avoir été charmé par le Paris SG de Christophe Galtier à certaines reprises, Ludovic Obraniak regrette le manque d’utilisation des pistons Hakimi et Nuno Mendes ainsi que la mise à l’écart au fil du temps de Kylian Mbappé.

Obraniak cible les défauts du PSG

« J’ai vu des trucs extraordinaires en début de saison : le trophée des champions, le match du PSG à Lille… J’ai vu des supers trucs mais à Lyon, non, ce n’était pas super bien ! J’ai vu des choses qui m’ont déplu, le rapport aux pistons qui ne sont jamais utilisés par exemple. Hakimi a fait 1500 appels de balle contre Lyon, il n’a pas reçu le ballon une seule fois ! La relation entre Messi et Neymar exclut à un moment Mbappé car il surjoue comme face à Lyon. Je trouve que la non-utilisation des pistons te fait déjouer sur ton équilibre collectif. L’équilibre collectif était plus marquant au début de la saison que maintenant » a analysé Ludovic Obraniak, pour qui le Paris Saint-Germain a parfois montré de très belles choses, mais qui est persuadé que l’équipe de Christophe Galtier pourrait être bien plus redoutable si Hakimi et Nuno Mendes étaient davantage servis par leurs coéquipiers et si Kylian Mbappé reformait avec Messi et Neymar un véritable trio. Plutôt que de laisser les deux anciennes stars du FC Barcelone former ce qui ressemble de plus en plus à un duo dans le trio.