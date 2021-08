Mbappé et Madrid c'est fini ? Attention au coup tordu !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plusieurs sources confirment un arrêt des négociations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé. Mais Sébastien Tarrago pense que tout peut encore changer d'ici la fin du mercato.

Le feuilleton Mbappé semble s’être terminé juste après la fin de l’ultimatum fixée par le Real Madrid au Paris Saint-Germain. Du côté espagnol, on hurle contre le PSG qu’on accuse d’avoir faussement fait croire que Mbappé était disponible, tandis que Paris affirme de son côté que jamais Florentino Perez n’a été à la hauteur des attentes pour recruter l’attaquant français. Après des jours et des jours de suspense, l’affaire paraissait donc terminée et Kylian Mbappé, actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, devrait donc retrouver Neymar et Lionel Messi après la trêve internationale. Cependant, Sébastien Tarrago estime lui que l’annonce d’une rupture des négociations ce lundi soir ne devait pas être prise comme la fin des espoirs madrilènes de signer Mbappé lors de ce mercato.

Neymar 2019, Mbappé 2021, même combat au PSG

Et le journaliste de préciser sa pensée sur la situation dans ce dossier Kylian Mbappé. « Attention, on dit qu’à l’heure qu’il est les représentants du Real Madrid ont dit qu’ils arrêtaient les négociations. L’information est bonne. Mais après tu peux revenir à la table des négociations dans 3 heures, on en a vu d’autres dans ce genre de dossier. La réalité à cette heure-ci c’est que Mbappé au Real Madrid c’est terminé et qu’ils se retirent des négociations. A un moment Neymar en 2019 il allait revenir au Barça et on sait comment ça s’est fini, donc rien n’est définitif sauf mardi à minuit, prévient Sébastien Tarrago, qui voit tout de même du positif pour Kylian Mbappé suite à cette histoire. En 15 jours, Mbappé a renversé la situation. Il agaçait beaucoup de gens par son attitude, il se faisait siffler au Parc des Princes et là tout s’est inversé, et c’est tant mieux. »