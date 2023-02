Mbappé absent, le PSG est un EHPAD de luxe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Touché lors du match contre Montpellier, Kylian Mbappé sera absent plusieurs matchs et cela au pire moment pour le PSG. L'occasion pour Paris de voir ce qu'est la vie sans sa star française.

Même si le Bayern Munich craint un coup tordu du PSG concernant le forfait de Kylian Mbappé lors du match aller au Parc des Princes, il semble clair que le vice-champion du monde sera absent dans dix jours pour le choc entre le club français et son rival allemand en Ligue des champions. Tandis que Christophe Galtier a démenti un éventuel surmenage de son attaquant vedette, lequel aurait abouti à sa blessure contre Montpellier, l’entraîneur parisien sait que ce problème physique arrive au pire des moments pour le Paris Saint-Germain dont le programme est démentiel durant ce mois de février. Et comme en plus Neymar n’est pas au top, le PSG tremble au moment de croiser le fer avec de solides adversaires en Ligue 1, en Coupe de France et en C1. Il est vrai que les statistiques ont de quoi susciter des inquiétudes autour du Camp des Loges et les critiques commencent même à annoncer le pire pour cette équipe parisienne pas épargnée par la malchance.

Le PSG a du mal à gagner sans Mbappé

S’il n’a pas été souvent absent lorsque le niveau s’est élevé pour le Paris Saint-Germain, à l’inverse d’un Neymar régulièrement forfait lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé apporte un tel supplément d'âme à son équipe que son absence pour trois semaines annonce des jours sombres. Du côté du Parisien on a fait les comptes concernant le poids de Kyk's au PSG et il est énorme. « Kylian Mbappé est impliqué dans 31 des 78 buts de son équipe (25 buts, 6 passes décisives), dans les résultats de son club. Si le club parisien a gagné ses deux matchs de Ligue 1 sans son buteur cette saison (Clermont et Angers) et s’est incliné contre Lens et Rennes avec lui, les chiffres des années précédentes sont parlants : en l’absence de Mbappé, Paris n’a remporté que 63 % de ses matchs de championnat de 2017-2018 à 2021-2022. Avec le numéro 7 sur le terrain, le pourcentage de victoires monte à 76 % sur cette période. Des stats qui trouvent leur prolongement sur la scène européenne dont s’éloigne rarement l’attaquant. Depuis son arrivée à Paris en 2017, il a manqué en tout et pour tout seulement trois matchs de Ligue des champions. Et sans lui, le bilan penche du mauvais côté : une victoire, contre le Real Madrid (3-0) en septembre 2019, et deux défaites. Il a participé aux 50 autres et s’est montré décisif à 60 reprises (34 buts, 26 passes décisives) », précise le média francilien. Et sur Europe 1, Jacques Vendroux est allé plus loin.

Le vétéran du journalisme sportif estime qu'en l'absence de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est une équipe de vieillards. « Excepté Mbappé, cette équipe du PSG est vieillissante. Et on va voir la réalité de cette situation avec une équipe. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, vous avez quelques jeunes qui peuvent éventuellement faire la différence, mais sur un match, pas sur la longueur d’un mois de février incroyablement dur pour Paris. Vous enlevez Kylian Mbappé, Neymar est un peu vieillissant, Lionel Messi même s’il est champion du monde n’a pas la qualité autour de lui au PSG comme il l’a en Argentine, c’est là qu’on va juger. L’axe central n’existe plus, je le redis cette équipe est vieille », prévient Jacques Vendroux, pas vraiment optimiste concernant la saison 2022-2023 du club de la capitale.