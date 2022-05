Mbappé écrase Cristiano Ronaldo, Madrid en panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a toujours pas communiqué sur son avenir au PSG. Le Real Madrid est annoncé comme son futur club.

Kylian Mbappé fait tourner la tête des fans du PSG... et du Real Madrid. Le champion du monde, en fin de contrat dans la capitale en juin, fait toujours planer le suspense sur son avenir. Selon certaines sources, son annonce est imminente. Elle interviendra d'ailleurs quand toutes les réunions avec le Real Madrid et le PSG seront terminées. En attendant, des premières informations circulent sur les contrats qui lui sont proposés. Point crucial qui fera sans doute pencher la balance : les droits à l'image de Kylian Mbappé. Le Français y est très attaché et veut rester maître des marques qu'il représente. On en sait d'ailleurs plus sur ce que Mbappé pourrait toucher en droits d’images avec le Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à faire un effort XXL pour Mbappé

Pour la majeure partie de la presse espagnole, peu de doutes subsistent concernant l'avenir de Kylian Mbappé : il sera un joueur du Real Madrid. Reste à savoir ce que lui proposent les Merengue. Selon les informations de DefensaCentral, les champions d'Espagne sont prêts à faire de gros efforts sur les droits d'images versés à Mbappé. Florentino Pérez offrirait en effet 36 millions d’euros en droits d’images au champion du monde, soit plus du double de ce qu'il perçoit actuellement au PSG (15 millions d'euros) grâce à ses sponsors. Le média rajoute aussi que Mbappé toucherait 30 millions d'euros juste pour ses contrats publicitaires. Mais ce qui est intéressant dans le détail, c'est que la Casa Blanca, sur cette somme, est prête à partager à hauteur de 70% – 30% pour Mbappé.

Kylian Mbappé efface Cristiano Ronaldo

Une chose jamais encore réalisée dans l'histoire du Real Madrid. Il y a quelques années, de 2009 à 2018, seul un joueur avait pu profiter d'un accord aussi important sur les droits d'images. Il s'agissait de Cristiano Ronaldo, qui avait obtenu 60% de la part des Merengue. En cas de signature au Real Madrid, Kylian Mbappé serait donc mieux traité que Cristiano Ronaldo. A noter que le PSG n'a pas dit son dernier mot sur le sujet. Selon Andrés Onrubia Ramos, le club de la capitale prévoit de donner à Mbappé... 100% de ses droits à l'image.