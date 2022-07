Mbappé dépasse Cristiano Ronaldo et Messi, c'est historique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pour la première fois, Kylian Mbappé aura la meilleure note du jeu vidéo EA Sports FC 23, nouveau nom de la série des FIFA.

Auteur d’une nouvelle saison exceptionnelle, Kylian Mbappé va être récompensé par EA Sports. Et pour cause, tandis que l’attaquant du Paris Saint-Germain figurera une nouvelle fois sur la pochette du jeu de simulation de football, le site FUT Zone dévoile que le champion du monde 2018 sera le joueur le mieux noté du jeu, devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La note de Kylian Mbappé atteindrait la barre des 92 sur 100, un point de plus que lors de l’opus 2022. Pour la première fois, la star du PSG va donc être mieux noté que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, lesquels ont toujours été les meilleurs joueurs du jeu depuis 16 ans soit depuis 2007. Dans le détail, le Kylian Mbappé du jeu EA Sports FC 23 sera tout simplement injouable avec 98 de vitesse, 89 de frappe, 93 de dribbles ou encore 80 de passes.

Mbappé plus fort que CR7 et Messi dans EA Sports 23

Après sa saison moyenne, Lionel Messi va lui voir sa note diminuer. Et pour preuve, l’Argentin était crédité de la note de 93 sur 100 dans le jeu précédent. La révélation selon laquelle Kylian Mbappé est le meilleur joueur du nouvel opus avec la note de 92 indique que l’Argentin est donc en recul d’au minimum deux points, ce qui n’est pas étonnant après sa saison en demi-teinte au Paris Saint-Germain. Le constat est le même pour Cristiano Ronaldo, lequel avait également 93 sur 100 dans FIFA 2022 mais dont la note a été revue à la baisse. Au contraire de Lionel Messi, le Portugais a pourtant empilé les buts avec Manchester United, y compris en Premier League. Mais visiblement, EA Sports souhaitait faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux noté de son jeu, en plus d’en avoir fait son ambassadeur.