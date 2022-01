Mbappé blessé, zéro risque pour le PSG

Dans : PSG.

Absent de l'entraînement depuis deux jours, Kylian Mbappé est touché à l'adducteur gauche. Sa présence est déjà incertaine pour la réception de Reims dimanche d'autant que le club parisien ne peut se permettre de le perdre aussi.

Il est sans doute la star de l'attaque parisienne qui ne manque jamais à l'appel. C'est pourquoi ne pas voir Kylian Mbappé à l'entraînement mardi, puis ce mercredi avec le PSG, était déjà inquiétant. Finalement, le couperet est tombé dans la journée de mercredi. Comme l'a révélé le journal L'Equipe, Mbappé est touché à l'adducteur de la cuisse gauche. Une blessure que l'attaquant parisien aurait contracté samedi soir lors de la victoire face à Brest. Une information qui a été rapidement confirmée par le club de la capitale dans un communiqué publié dans les heures suivantes.

Mbappé préservé face à Reims dimanche soir

Cette blessure ne tombe pas forcément bien pour le PSG qui doit déjà subir l'absence de ses deux autres stars de l'attaque. Neymar est blessé à la cheville depuis fin novembre et commence seulement à achever ses soins. Lionel Messi a lui contracté le Covid en Argentine et vient tout juste de s'en remettre. D'ailleurs, l'Argentin a repris l'entraînement collectif avec les Parisiens et devrait être présent sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir face au Stade de Reims pour la 22e journée de Ligue 1. Autant dire qu'aucun risque ne sera pris avec Mbappé, qui est pour l'heure incertain pour le match de Reims, et sera sans doute préservé par le staff parisien. Il faut dire qu'il serait dramatique que le jeune français ne soit plus gravement touché à un mois de la confrontation avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Mbappé porte l'attaque parisienne cette saison puisqu'il a déjà inscrit 19 buts et offert 15 passes décisives en 27 rencontres.