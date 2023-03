Mbappé arnaqué par le PSG, une vérité éclate

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit une saison encore une fois bien décevante au regard de ses ambitions. Kylian Mbappé, qui a récemment prolongé son contrat dans la capitale, a sans doute encore perdu un an...

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG, un peu à la surprise générale. Le génie français souhaitait néanmoins que le projet francilien prenne une autre tournure. Si des changements étaient espérés, notamment au sein de l'effectif, rien n'aura vraiment porté ses fruits. Le PSG a été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions quand en Ligue 1, la manière laisse clairement à désirer. Malgré une Coupe du monde stratosphérique avec l'équipe de France, Mbappé devrait encore payer sa mauvaise saison (collectivement) avec le club de la capitale. Pour certains observateurs, Mbappé a fait une erreur en ne quittant pas le PSG. C'est du moins l'avis de Thierry Bretagne.

Mbappé, le PSG a tout gâché

Kylian Mbappé nous avait prévenu… pic.twitter.com/Hn9QHcgMX5 — Mookie (@MookieBarbu) March 20, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer le champion du monde tricolore. « Il faut qu'on pense au grand vaincu de cette Ligue 1 et de cette Ligue des champions. Et ce vaincu, il s'appelle Mbappé. Il a espéré un autre scénario, des départs. Je voyais le Real... Mais si il était arrivé dans un vrai club en août avec des vrais joueurs, un vrai club, il ferait quoi aujourd'hui ? Il jouerait le match du Ballon d'Or etc... Vous vous rendez compte de ce qu'il a perdu lui qui va tellement vite. On a l'impression qu'il est un peu à l'arrêt. Et il est lucide en plus de ça », a notamment indiqué Thierry Bretagne, inquiet pour la suite de la carrière de Kylian Mbappé si ce dernier ne retrouve pas très vite un projet à sa hauteur. Reste à savoir si ça sera au PSG au ailleurs, alors que les rumeurs d'un départ ne sont jamais très loin concernant l'ancienne pépite de l'AS Monaco.