Mbappé apporte son soutien aux familles des gendarmes tués

De plus en plus impliqué dans la vie sociale de notre pays, Kylian Mbappé a réagi à la mort de trois gendarmes cette nuit dans le Puy-de-Dôme.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé avait rapidement et fortement fait savoir sa colère suite à l’agression d’un producteur de musique par des policiers. Une prise de position qui n’était pas passée inaperçue et qui avait suscité quelques polémiques, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain n'étant pas du genre à se répandre sur les réseaux sociaux.

Et ce mercredi, Kylian Mbappé a confirmé qu'il avait l'intention de ne pas rester muet face aux différents événements qui touchent la France. En effet, après le dramatique fait divers qui a vu trois gendarmes être tués par un forcené dans le Puy-de-Dôme, le champion du monde a fait part de sa désolation via Twitter. « Mourir pour avoir voulu sauver : Une violence inacceptable. Ne laissons pas la violence gagner, quelle que soit sa forme. Mes condoléances aux familles des victimes. 👮‍♂️🙏🏽🕊 ». Un message qui a évidemment été rapidement liké par des milliers de followers de Kylian Mbappé.