Mbappé a réglé ses comptes avec les frères Pogba

Par Eric Bethsy

Selon les accusations de son frère Mathias, Paul Pogba aurait fait appel à un marabout afin de jeter un sort à Kylian Mbappé. Le proche du Turinois aurait même la preuve écrite. De quoi inquiéter l’attaquant du Paris Saint-Germain qui a contacté les deux frères pour connaître la vérité sur cette histoire.

A moins de trois mois du Mondial 2022, cette affaire tombe très mal pour l’équipe de France. Son cadre Paul Pogba se dit victime de tentatives d’extorsion de la part de son entourage. Une réponse donnée aux enquêteurs suite aux accusations de son frère Mathias Pogba sur les réseaux sociaux. Ce dernier a en effet annoncé de futures révélations sur la recrue de la Juventus Turin, qui aurait notamment fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Autant dire que cette rumeur affecte les Bleus.

Selon nos informations, l'extorsion dénoncée par Paul Pogba aurait eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars, soit quelques heures avant un rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Deux individus armés lui auraient réclamé 13 millions d'euros. — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2022

Connaissant les méthodes de Didier Deschamps, très attaché à la vie du groupe, il est clair que le sélectionneur tricolore ne laissera rien perturber son équipe à l’approche du tournoi au Qatar. D’ailleurs, nos confrères de RMC révélaient que le technicien se renseignait sur cette affaire. Et il ne serait pas le seul. Selon les informations de M6 et de RTL, Kylian Mbappé souhaite lui aussi en savoir plus. L’attaquant du Paris Saint-Germain aurait lui-même contacté Mathias et Paul Pogba pour connaître la vérité.

Pogba et Mbappé doivent s'expliquer

Rappelons effectivement que deux versions s’opposent puisque l’ancien joueur de Manchester United, lui, a assuré aux enquêteurs qu’il avait contacté le marabout pour éviter les blessures. On ignore si le Bianconero a réussi à convaincre les autorités ainsi que Kylian Mbappé. En tout cas, le Parisien, dont l’entourage tente également de se renseigner, suit attentivement cette affaire. Et tant que Paul Pogba ne sera pas définitivement innocenté, on voit mal les deux champions du monde partager le même vestiaire en sélection.