Mbappé à Madrid, le Real n'a plus besoin de Kylian

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier n'est pas d'actualité, mais inévitablement il va le devenir au fil des mois, Kylian Mbappé restera-t-il jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain ? En attendant, le Real Madrid serait déjà à l'affût.

Il y a un an, Kylian Mbappé a filé sous le nez de Florentino Perez en prolongeant son contrat avec le PSG alors que tout le monde pensait que l'attaquant français allait rejoindre le Real Madrid. Sur le coup, la colère était grande du côté de Santiago-Bernabeu, certains supporters madrilènes allant même jusqu'à faire brûler des maillots floqués au nom de Mbappé. En 2023, il est évident que le nom du joueur français va revenir du côté de la maison blanche, mais d'un seul coup, certains consultants se demandent si finalement Carlo Ancelotti a réellement besoin de Kylian Mbappé dans son effectif. Olivier Rouyer et Johan Micoud n'hésitent pas à poser la question qui fâche.

Ancien coéquipier de Michel Platini, et désormais consultant pour la chaîne L'Equipe, Olivier Rouyer pense notamment que le Real Madrid est désormais bien armé sur le plan offensif. « La porte du Real Madrid était ouverte avant pour Kylian Mbappé, mais là ce n’est plus le cas. On a tellement de talent dans cette équipe avec Vinicius et même Rodrygo, qu’on a tendance à oublier sur son côté. Ils font la différence à eux deux. Alors Vinicius est sur une hauteur stratosphérique, c’est un joueur fantastique, si on ajoute Benzema et Rodrygo, franchement je ne vois pas la place de Mbappé dans cette équipe », a confié, lors de L'Equipe du Soir, celui qui était surnommé La Rouille. Et sur le plateau de la chaîne sportive il n'était pas le seul à avoir cette opinion.

Avec Vinicius et Rodrygo le Real Madrid est bien armé

Johan Micoud était, lui aussi, convaincu que le Real Madrid n'avait pas tant besoin que cela de Mbappé. « Cela fait un an que Vinicius est extraordinaire. Et surtout si tu prends Kylian Mbappé à Madrid, c’est pour le mettre où ? Sur la gauche, Vinicius a marqué les esprits et c’est impossible de le bouger. Si c’est pour jouer en pointe, Mbappé ça n’a pas l’air d’être ce dont il a envie. Donc c’est compliqué, et pour le moment, il y a toujours Benzema. C’est le prendre pour le mettre où ? », s'interroge l'ancien joueur de Bordeaux et de l'équipe de France.