Mbappé à Madrid, il manque 20 millions d'euros !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins d'une heure de l'ultimatum fixé par le Real Madrid au Paris Saint-Germain pour accepter son offre pour le transfert de Kylian Mbappé, le club espagnol n'aurait pas convaincu le Qatar.

Même si le Real Madrid n’a jamais confirmé cette deadline à 18 heures, il est clair que chaque minute qui passe éloigne Kylian Mbappé des Merengue, le timing devenant de plus en plus serré alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain a rejoint l’équipe de France à Clairefontaine en début d’après-midi. En Espagne, on commence à sérieusement s’exciter au point même d’annoncer le départ de José Angel Sanchez, le directeur exécutif du Real Madrid, vers Paris pour boucler le transfert, avant finalement de constater que ce dernier était toujours au siège du club madrilène. C’est dans ce climat un peu hystérique, que l’émission El Chiringuito a débuté avec un décompte jusqu’au fameux ultimatum.

Mbappé à 200 millions d'euros, Madrid n'y arrive pas

Moi toutes les 30secondes sur le dossier mbappe.. pic.twitter.com/IAup99Vvmn — #AurelienAuParc (@footpassssion) August 30, 2021

Et si Josep Pedrerol veut toujours faire durer le suspense afin de ne pas faire déprimer ses téléspectateurs, majoritairement fans du Real Madrid, le journaliste a tout de même concédé qu’il « manquait 20 millions d’euros » dans l’offre actuelle de la Casa Blanca pour faire changer d’avis de l’Emir du Qatar. En début d’après-midi, plusieurs médias espagnols et anglais avaient affirmé que le PSG et le Real Madrid négociaient désormais directement, et que Florentino Perez allait offrir les 200 millions d’euros capables de faire basculer les discussions. De son côté, Fabrizio Romano pense lui que le PSG n'ayant pas de remplaçant pour Kylian Mbappé, les chances de voir le dossier aboutir sont désormais très minces, même si le journaliste italien pense que tout n'est pas terminé.

🚨🌕| PSG want a replacement, and so far they haven't found him. If they found a replacement, Mbappe would already be in Madrid. @FabrizioRomano via @IbaiLlanos #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) August 30, 2021

Mais pour l'instant, et tandis que les tic-tac se succèdent, rien ne semble réellement avancer, au point même de laisser croire que comme certains l'affirment depuis quelques jours, le Real Madrid veut désormais laisser penser qu'il a tout fait pour s'offrir Kylian Mbappé, mais sans jamais aller au bout de l'opération. Il est vrai que si le joueur français ne prolonge pas au PSG, le club espagnol pourra s'offrir Mbappé pour 0 euro dans moins d'un an. De quoi forcément faire réfléchir.