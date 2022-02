Mbappé à Madrid, Al-Khelaïfi viré, Doha menace

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'Emir du Qatar pourrait entrer dans une colère noire si jamais Kylian Mbappé signait pour le Real Madrid cet été. Nasser Al-Khelaïfi est dans le viseur.

Président que l’on peut désormais considérer comme historique puisqu’il a pris les commandes du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi est la figure des investisseurs qataris à Paris, en France mais aussi en Europe. Le dirigeant est même très bien placé auprès de l’UEFA, puisqu’il a pris la présidence de l’association des clubs européens après l’épisode sulfureux de la Super Ligue. Autant que « NAK » est solidement installé à son poste, mais pourra-t-il survivre à un coup de colère de la part de l’Emir du Qatar, dont il est plutôt proche, à la fin de l’été ? Cela reste à déterminer car au sein de l’Emirat, la situation de Kylian Mbappé provoque des tensions incroyables, et cela pourrait faire une victime de choix. Malgré un forcing opéré depuis des mois, le PSG n’a pas réussi à prolonger son attaquant vedette et se trouve désormais à la merci de son départ pour le Real Madrid.

Obligation de garder Messi, Neymar et Mbappé au PSG !

Les offres se multiplient désormais pour essayer de le conserver, mais cela dépendra surtout du bon vouloir du champion du monde 2018. Même les promesses d’un salaire colossale que le Real Madrid ne pourra pas lui offrir, ou celles sur un statut de superstar devant Neymar et Messi, n’ont pour le moment aucun effet. Kylian Mbappé est concentré sur la saison, et il se refuse de commenter son actualité en dehors du terrain. Cela ne va donc pas dans le bon sens pour le PSG, et le risque qu’il y ait une victime dans l’organigramme parisien est réel. The Times confirme que l’Emir du Qatar a exigé la présence de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, histoire que toutes les stars soient sous pavillon parisien dans une année de Coupe du monde au Qatar.

Al-Khelaïfi et Leonardo visés par l'Emir ?

Cette obligation est bien partie pour être remplie aux deux tiers, puisque Neymar et Messi n’ont pas prévu de partir. Concernant Mbappé, son arrivée gratuite au Real Madrid démontrerait que même la star de l’équipe préfère accomplir son rêve de partir plutôt que de rester au PSG. Et cela pourrait coûter son poste à un haut placé du Paris SG, même si le journal anglais précise que Leonardo pourrait aussi avoir chaud en cas de départ de Mbappé, notamment parce que ses relations avec le clan de la pépite de Bondy n’ont jamais permis d’établir un dialogue sain et constructif il y a quelques années, quand tout était encore au beau fixe entre les différentes parties.

Les prochains mois s'annoncent donc agités du côté du Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé décidé de partir, car en plus du dossier de son remplaçant, qui ne sera pas simple à trouver, il se pourrait également que se pose la question de l'entraîneur, du directeur sportif et même du président. A quelques mois du Mondial 2022 au Qatar, l'Emir risque d'avoir du pain sur la planche, même si on peut se demander s'il procèdera à une totale révolution au sein du club qu'il a acheté il y a 11 ans et dont Nasser Al-Khelaifi a toujours été le président même quand ce dernier a eu des soucis juridiques.