Mayulu est trop fort, le PSG annule un transfert

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Révélation de la saison au Paris Saint-Germain, Senny Mayulu change les plans de ses dirigeants. Le club de la capitale a longtemps envisagé la signature d’un milieu offensif cet été. Mais le jeune talent en plein développement peut représenter un renfort pour l’exercice à venir.

Ça s’anime autour du Paris Saint-Germain. Après la fin du Mondial des clubs, les rumeurs mercato se multiplient. On parle notamment des potentiels départs de Lucas Beraldo, Lucas Hernandez ou encore Gonçalo Ramos. Et dans le sens des arrivées, outre les négociations en cours pour le défenseur central de Bournemouth Illia Zabarnyi, une réflexion est annoncée sur divers postes non doublés. Mais au milieu de tous ces bruits de couloir, on constate que Rodrigo Mora n’est plus cité dans l’actualité des Parisiens.

Mayulu, la solution interne

Un temps annoncé proche du Paris Saint-Germain, le prodige du FC Porto a apparemment disparu des plans de Luis Campos. L’opération serait-elle jugée trop onéreuse ? Sans parler de l’aspect financier, Senny Mayulu (19 ans) peut aussi expliquer l’abandon soudain de cette piste. « Cette rumeur est complètement fausse, avait répondu Luis Campos à Canal+ en avril dernier. A Paris, We love Mayulu. » A ce moment, la réponse du conseiller sportif pouvait ressembler à de la langue de bois. Mais force est de constater que Rodrigo Mora n’a pas signé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Senny Mayulu (@s.mayulu)

Il est vrai que l’arrivée du Portugais aurait pu barrer la route du titi parisien en pleine éclosion. Avec l’entière confiance du coach Luis Enrique, le milieu polyvalent a clairement franchi un cap la saison dernière. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain souhaite prolonger son talent actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Pour le convaincre de se réengager, le recrutement d’un concurrent ne serait pas la meilleure idée. Senny Mayulu pourrait donc représenter une sorte de recrue la saison prochaine si Luis Enrique continue d’augmenter son temps de jeu.