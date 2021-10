Mauro Icardi viré par Wanda Nara, il fait tout pour !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauro Icardi va voyager jusqu'à Marseille ce dimanche avec ses coéquipiers du PSG. Mais le joueur argentin a encore la tête à son conflit avec Wanda Nara.

Mauricio Pochettino l’a confirmé samedi, Mauro Icardi sera bien dans le groupe parisien à l’occasion du match à Marseille, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain précisant même que son compatriote pouvait compter sur le soutien de la part du club de la capitale au moment où son couple semble voler en éclats. Cette marque de sympathie arrive alors même que le numéro 9 du PSG paraît lui vivre dans un monde parallèle. Si vendredi soir, l’ancien attaquant de l’Inter avait mis en ligne une photo intime avec Wanda Nara, 24 heures plus tard, alors que ses coéquipiers devaient probablement se préparer tranquillement, Mauro Icardi a lui remis de l’huile sur le feu, toujours via son compte Instagram, où il ne suit désormais plus personne, y compris le compte de son épouse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Alors que Mauro Icardi semblait vouloir se faire pardonner de Wanda Nara, qui le soupçonne d’infidélité avec une actrice argentine, China Suarez, le buteur du Paris Saint-Germain a mis en ligne une photo où on le voit de dos lors du match contre Lyon avec ce message : « Etre seul n’est pas si mal », tout cela avec des sourires. Un message qui sonne comme une provocation de plus à l'encontre de sa compagne et représentante. En tout cas, en Argentine l'affaire grand bruit, au point même que deux clans s'opposent, la TeamWanda, qui est du côté de l'épouse de Mauro Icardi et la TeamChina, qui estime que la maitresse supposée de l'attaquant du PSG est mêlée à une histoire où elle n'a rien à se reprocher.

Quoi qu'il en soit, Mauro Icardi sera donc au Vélodrome ce dimanche soir, même s'il est peu probable qu'il joue contre l'Olympique de Marseille. Pendant ce temps, Wanda Nara, étrangement silencieuse depuis 48 heures, pourrait en profiter pour dire la réalité de sa relation avec le joueur parisien. Selon le média argentin Clarin, l'épouse et agent de Mauro Icardi devrait s'exprimer dans une interview exclusive en cours de négociation, moyennant finance, avec Susana Gimenez, actrice et animatrice pour la chaîne argentine Telefe. La boucle pourrait être bouclé, ou pas.