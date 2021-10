Mauro Icardi au plus bas, Tuchel l'invite chez les champions d'Europe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’ombre de Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé au PSG cette saison, Mauro Icardi pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival.

Après une première saison convaincante, qui a poussé le Paris Saint-Germain à lever l’option d’achat de Mauro Icardi pour le recruter définitivement en provenance de l’Inter Milan, l’histoire tourne sérieusement au vinaigre entre le buteur argentin de 26 ans et le club de la capitale. Absent pour des raisons extra-sportives la semaine dernière, Mauro Icardi a fait son retour pour le classique face à l’OM, un match au cours duquel il n’est pas rentré. Derrière les quatre stars (Di Maria, Neymar, Messi et Mbappé) dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino, l’ex-capitaine de l’Inter Milan pourrait faire l’objet d’un transfert lors du prochain mercato estival. Et une rumeur étonnante ressort du placard en ce milieu de semaine en ce qui concerne Mauro Icardi.

Le journaliste Ekrem Konur affirme ce mardi que l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain est la priorité de Thomas Tuchel à Chelsea. Une information surprenante dans la mesure où l’ancien entraîneur du PSG compte déjà Romelu Lukaku à ce poste chez les Blues. Mais en creusant, Mauro Icardi pourrait compenser un éventuel transfert de Timo Werner, dont le départ de Chelsea lors du prochain mercato estival semble inévitable. Dès lors que le départ de l’Allemand serait acté, alors les négociations pourraient battre leur plein entre le PSG et Chelsea pour un potentiel transfert de Mauro Icardi, que le Paris SG a recruté pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan il y a un an. Il sera par ailleurs intéressant de savoir si Mauro Icardi, qui vit avec sa famille entre Paris et l’Italie depuis qu’il joue en France, sera intéressé par un transfert en Premier League. Comme à chaque fois lorsque cela concerne Mauro Icardi, la sulfureuse Wanda Nara aura son mot à dire. Un constat plus vrai que jamais après les épisodes de séparation entre les deux tourtereaux ces derniers jours…