Mastantuono arrive à Paris, le pape du mercato dit amen

Le Paris Saint-Germain est en liesse. Après avoir remporté la Ligue des champions samedi soir, le club de la capitale a achevé son ultime objectif. Néanmoins, de son côté Luis Campos travaille sur la saison prochaine. Ce dimanche, Fabrizio Romano confirme à son tour la signature de Franco Mastantuono.

Un jeune argentin de 17 ans va débarquer dans la capitale la saison prochaine. Franco Mastantuono va s’engager du côté du PSG. Ce dimanche, Fabrizio Romano a lui-même confirmé l’information pressentie depuis plusieurs jours. Le jeune milieu offensif va rejoindre les rangs de Luis Enrique pour 45 millions d’euros. Cette saison du côté de River Plate le jeune Franco Mastantuono a disputé 19 rencontres pour sept buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Côme était également sur le dossier. Mais le club italien n’a pas pu concurrencer le club français sur l’aspect financier. Le récent vainqueur de la Ligue des champions a eu un coup d’avance sur la concurrence.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain will try to get Franco Mastantuono deal done as talks have been ongoing for weeks.



Nothing sealed or agreed yet but PSG will try to anticipate several top European clubs and sign the Argentinian gem.



One to watch in the next days/weeks. pic.twitter.com/MKbT9mQ15M