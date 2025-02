Marcus Thuram au PSG, l’Inter a tout compris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’intéresse de nouveau à Marcus Thuram. Le club de la capitale prépare une offre conséquente pour l’international français. A tel point que l’Inter Milan se prépare déjà à transférer son joueur cet été.

Après l’échec de Randal Kolo Muani, qui se relance actuellement en prêt à la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain va tenter sa chance avec un autre attaquant de l’équipe de France. La direction francilienne s’active désormais sur la piste Marcus Thuram. En Italie, la presse indique que les Parisiens envisagent de payer les 85 millions d’euros de sa clause libératoire. Et de son côté, l’avant-centre de l’Inter Milan serait favorable à une signature au club de la capitale.

Marcus Thuram dit oui à l'offre du PSG ! https://t.co/2Dt3pUbgSb — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

Une tendance positive confirmée par le journaliste Christian Recalcati, lequel ajoute qu’une offre du Paris Saint-Germain est bien en préparation, et que les Nerazzurri se préparent déjà à perdre Marcus Thuram cet été. En effet, le cador de Serie A pense à la succession de son attaquant et s’intéresse au buteur de la Juventus Turin Dusan Vlahovic. Ça sent bon pour le champion de France en titre. Mais il faudra quand même se méfier des réelles intentions de l’international français. Car ces dernières semaines, on apprenait que Marcus Thuram discutait d’une prolongation avec ses dirigeants.

Thuram discute aussi avec l'Inter

L’Inter Milan souhaite effacer la clause libératoire à 85 millions d’euros. Ce dont l’ancien joueur de Guingamp veut profiter pour négocier un meilleur salaire. Le fils de Lilian Thuram, qui avait refusé de signer au Paris Saint-Germain à l’été 2023, aimerait se rapprocher des 9 millions d’euros par an accordés à son coéquipier Lautaro Martinez. On peut donc imaginer que les rumeurs concernant le Paris Saint-Germain l’aident dans ses échanges avec la direction. Ce ne serait pas la première fois qu’un joueur utilise le pensionnaire du Parc des Princes.