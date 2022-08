Marcus Rashford, le PSG flaire l'arnaque !

Dans : PSG.

Le PSG avance sérieusement dans le dossier Marcus Rashford, puisque l'intérêt pour un transfert est réciproque. Mais le club parisien craint un gros piège.

La semaine dernière, les agents de Marcus Rashford ont rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain à Paris, pour une discussion qui a porté sur un éventuel avenir commun entre l’attaquant de Manchester United et le club de la capitale. Les retours ont été suffisamment positifs pour que la discussion se poursuive. Cette semaine, l’intérêt du PSG pour le numéro 10 des Red Devils a été dévoilé par L’Equipe. A 24 ans, l’international anglais arrive à un an de la fin de son contrat, et il se pose la question au sujet de la suite de sa carrière. Lui qui a précipité l’élimination du PSG en Ligue des Champions lors du fameux fiasco contre MU en 2019, s’est toujours senti attiré par le club francilien. De leur côté, les dirigeants parisiens lui ont confirmé que son profil d’attaquant polyvalent plaisait beaucoup en interne. De quoi mettre en place un gros transfert pour finir le mercato offensif du PSG ?

Un intérêt secret derrière le rendez-vous avec le PSG ?

Pas si vite rappelle The Times, qui donne plusieurs précisions de taille qui jettent un gros froid sur ce dossier. Tout d’abord, Marcus Rashford n’est pas en position si avantageuse que ça pour décider de son avenir. En effet, l’Anglais arrive certes à un an de la fin de son contrat, mais Manchester United possède une option pour prolonger ce bail. Celle-ci n’a toujours pas été activée, et pourrait ne jamais l’être tant le joueur ne répond pas forcément aux attentes sur le terrain depuis qu’il a signé son contrat à 230.000 euros par semaine.

La question de son salaire est au centre des enjeux puisque le PSG lui a proposé de conserver son émolument actuel, et même de le booster avec les primes. A l’heure actuelle, il n’y a eu absolument aucun contact entre les deux clubs, puisque les dirigeants parisiens se méfient particulièrement de cette approche, confirme Paul Hirst du Times. La crainte est tout simplement que le clan Rashford ne soit pas plus intéressé que cela à l’idée de rejoindre Paris, mais ait surtout la volonté de mettre la pression sur le Board de United pour obtenir un nouveau contrat. Néanmoins, du côté de Christophe Galtier et de Luis Campos, l’intérêt pour le numéro 10 de MU est réel, car l’Anglais remplit de nombreuses cases.

Rashford a le bon profil pour le PSG

Encore jeune, capable de jouer en pointe comme en soutien, et également sur l’aile, Marcus Rashford a une revanche à prendre après des années gangrénées par les blessures. Sa saison dernière se résume à seulement 5 buts marqués et une perte de son importance. Désormais, Erik Ten Hag lui a fait confiance lors du premier match face à Brighton, mais pourrait céder aux sirènes en titularisant Cristiano Ronaldo à sa place contre Brentford lors du prochain match. De quoi pousser un peu plus Rashford vers la sortie, même s’il reste à voir si le PSG ne sert pas de pigeon bien gras dans cette affaire.