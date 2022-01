Marcus Rashford, l'énorme coup de coeur du PSG pour l'après-Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé plus proche chaque jour du Real Madrid, le PSG cherche son remplaçant. Les regards se tournent vers Marcus Rashford.

Les dirigeants du PSG l’ont bien compris, les chances de voir Kylian Mbappé réellement prolonger son contrat avec le club de la capitale sont minces. Il reste encore six mois pour convaincre l’attaquant français de signer un nouveau bail, mais l’international français se voit clairement continuer sa carrière au Real Madrid. Le Paris SG se doit donc de trouver le joueur qui sera capable de faire oublier Kylian Mbappé, et ce sera d’ores et déjà très compliqué. Le nom d’Erling Haaland fait logiquement rêver, sachant qu’il est l’attaquant à la plus forte valeur sur le marché. L’idée de prendre Cristiano Ronaldo est clairement séduisante, notamment aux yeux des propriétaires qataris, dans le but de se construire une incroyable Dream Team sur le papier. Mais c’est un autre joueur de Manchester United qui pourrait finalement tenter de faire oublier Kylian Mbappé.

Rashford dans une situation délicate à Manchester United

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

The Times annonce en effet que la situation de Marcus Rashford intéresse au plus haut point le PSG. Tout d’abord, l’Anglais est un talent certain mais qui ne bénéficie pas forcément de l’exposition et de la mise en avant idéale du côté des Red Devils. De plus, le club mancunien n’est plus vraiment considéré comme un candidat sérieux au titre en Premier League, ou même en Ligue des Champions. Et pour arranger le tout, Marcus Rashford sera en fin de contrat en juin 2023. Ce qui veut dire que l’été prochain, Manchester United va devoir sérieusement se poser la question de la vente ou pas de son international des Three Lions. Le média espagnol Todo Fichajes affirme de son côté que cela fait quelques temps déjà que l’attaquant de MU apprécie la possibilité de pouvoir rejoindre le PSG. Son nom avait déjà été murmuré dans la capitale française, sans aller beaucoup plus loin. Mais Rashford a déjà ses partisans au sein du Paris SG, dont Mauricio Pochettino, même si rien ne garantit que le technicien argentin sera toujours en place après l’été. Pour le moment, aucun prix n’a été évoqué, même si valeur de Marcus Rashford se retrouve légèrement sous les 100 millions d’euros.