Marco Verratti payé au match, le PSG l'a fait craquer

Après la pause internationale, et de retour d'Italie où il a participé aux deux matchs joués par la Squadra Azzurra, Marco Verratti retrouve le Paris Saint-Germain. Lié jusqu'en 2026 avec le PSG, le milieu de terrain a accepté de nouvelles conditions financières.

Le 28 décembre dernier, les dirigeants du PSG officialisaient la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. Arrivé dans la capitale le même jour que Zlatan Ibrahimovic en 2012, le milieu de terrain italien de 30 ans pourrait bien réaliser son rêve de finir sa carrière à Paris. Et cela, même si ces derniers mois, Verratti n’a pas totalement répondu aux attentes, sans même parler de ses soucis physiques. Pour obtenir de Nasser Al-Khelaifi qu’il lui prolonge son contrat, l’« ami » de Daniel Riolo a cependant été contraint de se plier aux nouvelles règles financières mises en place par Luis Campos à la demande des responsables parisiens. Car du côté du leader de la Ligue 1, on veut désormais que les joueurs en donnent pour leur argent, et Marco Verrati a donc accepté que son salaire soit indexé au nombre de matchs qu’il joue.

Le quotidien Le Parisien révèle en effet ce mercredi que désormais les joueurs dont les contrats sont renouvelés, ou qui arrivent au mercato devront accepter que leur salaire soit lié à leur compétitivité. « Le joueur est rémunéré en fonction du nombre de matchs auxquels il participe selon un pourcentage évolutif. Il n’est pas le même selon les étapes franchies, le chiffre atteint. Marco Verratti et sa représentante ont accepté ce principe sans rechigner même si les négociations ont été âpres », précise Dominique Sévérac, qui précise que Milan Skriniar, prochaine signature annoncée du PSG devra lui aussi accepter ces nouvelles règles. De quoi forcément changer la donne, puisque pour en revenir à Marco Verratti, ce dernier a enchaîné les pépins physiques, et la saison passée il n’a joué que 24 matchs de Ligue 1 pour 12 millions d’euros par mois. Et cela ne s'améliore pas.

Même s'il a signé avec ces nouvelles conditions, l'international transalpin n'a disputé que neuf matchs sur quinze joués par l'équipe de Christophe Galtier, et cela aura donc un impact négatif sur son salaire. Attention, il ne s'agit pas de faire pleurer sur le sort de Marco Verratti, mais Nasser Al-Khelaifi veut désormais que le PSG soit respecté et cela passe déjà par le fait que les joueurs fassent les efforts pour être en forme. « Il faut bien dormir et bien manger », Kylian Mbappé a donné le bon tuyau à ses coéquipiers afin qu'ils soient mieux payés à la fin du mois.