Marco Verratti allume les supporters du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison se termine ce samedi soir à l’occasion du match face à Metz pour le Paris SG, mais concrètement, elle s’est achevée début mars avec l’élimination face au Real Madrid.

Depuis, les Parisiens trainent leur spleen, affrontent le mécontentent des supporters, et ont validé leur titre de champion de France sans provoquer l’enthousiasme. Une situation délicate pour Marco Verratti, qui est bien conscient que le PSG a beaucoup déçu cette année. Il reconnaît d’ailleurs avoir beaucoup moins apprécié cette saison, notamment au niveau du jeu pratiqué. « C’est vrai qu’avec l’équipe dont nous disposons, nous pouvions faire beaucoup mieux, surtout sur le plan du jeu. Cela fait dix ans que je suis ici, j’ai souvent pris du plaisir et, cette année, c’était un peu plus dur », a affirmé le milieu de terrain italien, pour qui cette saison délicate s’explique par de très nombreux changements dans l’effectif et donc un manque de stabilité. Néanmoins, les attentes n’ont pas été comblées, et c’est indiscutable, même pour Marco Verratti. Toutefois, la colère des fans, qui ont sifflé leurs propres joueurs et ont boycotté le match du titre en quittant le stade à 20 minutes de la fin, était de trop pour l’Italien.

Verratti défend Leonardo et Nasser

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Et dans un entretien face aux lecteurs du Parisien, l’ancien joueur de Pescara n’a pas hésité à confier qu’il n’avait pas du tout aimé le comportement du Collectif Ultra Paris notamment. « Je pense que leur colère n’est pas simplement liée aux résultats. Madrid a été le révélateur de tout ça, mais il y avait des attentes énormes au début de la saison. On disait : « Leonardo et Nasser [Al-Khelaïfi] ont acheté des joueurs formidables », et, aujourd’hui, c’est leur faute si on ne réussit pas ? C’est trop facile… Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois, on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. On a besoin des supporteurs, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter, par exemple », a livré un Marco Verratti qui prend le risque d’afficher son mécontentement sur l’attitude des supporters du PSG.