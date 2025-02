Marco Asensio quitte le PSG, l’accord est total

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions depuis plusieurs jours, le départ de Marco Asensio vers Aston Villa est désormais acté. Le milieu offensif du PSG va être prêté en Angleterre.

Indésirable aux yeux de Luis Enrique depuis plusieurs semaines maintenant, Marco Asensio faisait partie des joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain durant cette fenêtre hivernale. A l’instar de Randal Kolo Muani, l’international espagnol n’entre plus dans les plans de son entraîneur, qui lui préfère Kvara, Dembélé, Barcola, Lee, Doué ou encore Ramos dans le secteur offensif. Un départ en Espagne a longtemps été évoqué mais c’est finalement en Premier League que Marco Asensio va poursuivre sa carrière pour les six mois à venir. En effet, RMC annonce qu’un accord total a été trouvé entre le PSG et Aston Villa pour le prêt de Marco Asensio. Il s’agit d’un prêt sec de six mois, jusqu’à la fin de la saison et sans option d’achat.

🚨Accord total entre le PSG et Aston Villa pour le prêt de Marco Asensio



🔹Le joueur est attendu en Angleterre demain pour passer sa visite médicale.



Piste révélée par @RMCsport et confirmée ✅ pic.twitter.com/Dzd1zjxvGw — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 1, 2025

L’ancien meneur de jeu du Real Madrid est attendu en Angleterre ce dimanche afin de passer sa visite médicale et s’engager avec l’équipe entraînée par Unai Emery. Ce prêt va permettre au Paris Saint-Germain d’économiser le très imposant salaire de Marco Asensio durant la seconde partie de la saison puisque l’actuel 8e de la Premier League va prendre en charge la quasi-totalité des émoluments de l’ancien Merengue. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui espère maintenant que Marco Asensio parviendra à briller en Premier League lors de la seconde partie de la saison afin d'envisager une belle vente en juin prochain. Avec ce départ, qui s'ajoute à celui de Cher Ndour lequel va être vendu à la Fiorentina pour près de 10 millions d'euros, le mercato du PSG touche à sa fin, sauf si le club de la capitale décide de faire une dernière folie dans le sens des arrivées, ce qui n'est toutefois pas la tendance des derniers jours.