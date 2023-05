Manuel Ugarte débarque, le PSG paie 60 millions d'euros ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant ce mercato estival, Luis Campos pourrait chambouler le milieu de terrain du PSG. Marco Verratti par exemple ne sera pas retenu. Il a déjà trouvé son remplaçant avec un international uruguayen payé très cher.

Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Marco Verratti. Tous les milieux de terrain ou presque sont sur la liste des transferts au Paris Saint-Germain, à l’exception du très apprécié Danilo Pereira. L’objectif de Luis Campos est clairement de rebâtir le milieu de terrain du club de la capitale. Le coordinateur sportif du PSG creuse plusieurs pistes, en France avec Khephren Thuram ou encore Youssouf Fofana mais également à l’étranger.

Ugarte, clause libératoire à 60 millions d'euros

C’est ainsi que selon les informations du média sud-américain Olé et du journal portugais Record, le Paris Saint-Germain a manifesté un réel intérêt pour Manuel Ugarte, sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu’en juin 2026. L’international uruguayen de 22 ans n’est pas associé au PSG pour la première fois mais il semblerait que cette fois-ci, ce soit très sérieux. En effet, L'Equipe et Fabrizio Romano confirment que la signature de l'Uruguayen au Paris Saint-Germain ne fait plus beaucoup de doutes. Mais elle ne sera pas sans conséquence sur le plan financier et pour la suite du mercato parisien.

Et pour preuve, la clause libératoire du joueur s’élève à 60 millions d’euros et à priori, les dirigeants du Sporting n’ont pas l’intention de le libérer à une somme moins élevée. C'est donc à ce tarif colossal que le Paris SG va s'octroyer les services de l'international uruguayen de 22 ans, Luis Campos étant bien décidé à lever la clause libératoire du joueur afin de s'assurer sa signature au plus vite. A moins d'une énorme surprise, et comme l'écrit L'Equipe, Manuel Ugarte sera donc la première recrue du mercato estival à Paris.

La Premier League était aussi sur le dossier

Dans ce dossier, Luis Campos a fait vite afin de devancer la concurrence anglaise. Liverpool, Manchester United ou encore Chelsea étaient également très intéressés par le profil du milieu de terrain du Sporting Portugal. Les cadors de la Premier League étaient eux aussi enclins à lever la clause libératoire du joueur, mais le Paris Saint-Germain a été le plus rapide afin de convaincre l'international uruguayen. Du côté de Luis Campos, il n'y a pas eu d'hésitation même si dans un style similaire, il a recruté Vitinha pour 40 millions d'euros l'été dernier et on ne peut pas vraiment considéré que cet achat est une réussite pour le moment. Les supporters du PSG souhaiteront plus de réussite à Manuel Ugarte dans la capitale française.