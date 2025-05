Manchester United lâche 50ME pour un ancien buteur du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato sera animé à Manchester United, qui souhaite être actif pour bâtir un effectif à l’image de Ruben Amorim. La priorité du technicien portugais est de faire venir un nouveau buteur et plusieurs noms se dégagent.

Quinzième de Premier League, Manchester United a l’occasion de sauver sa saison grâce à un potentiel sacre en Europa League. Les Red Devils l’ont emporté 0-3 sur la pelouse de Bilbao en demi-finale aller et devront valider leur ticket pour la finale de la C3 jeudi à Old Trafford. Un sacre dans cette compétition permettrait à l’équipe de Ruben Amorim de se qualifier directement en Ligue des Champions, ce qui offrirait un énorme coup de pouce aux Red Devils dans l’optique du mercato. D’autant que Manchester United a l’intention d’être très actif sur le marché des transferts.

Manchester United s'attaque à Moise Kean

Des renforts sont nécessaires dans toutes les lignes et notamment en attaque, où Ruben Amorim souhaite faire venir un nouveau titulaire au poste de numéro neuf. A en croire les informations de Foot Mercato, les pistes Gyokeres, Delap et Osimhen sont étudiées. Mais le média nous révèle qu’un nouveau joueur figure sur la short-list de Manchester United au mercato et il s’agit d’une vieille connaissance de la Ligue 1. En effet, le club entraîné par Ruben Amorim a maintenant des vues sur Moise Kean, auteur d’une excellente saison à la Fiorentina avec 17 buts et 3 passes décisives en Série A.

🚨Excl 🔴#MUFC



❗️In addition to Gyokeres, Delap, and Osimhen, Manchester United has added Moise Kean to their list for their future n°9



💰The 🇮🇹 Fiorentina striker has a €50M release clause valid from July 1st to 15thhttps://t.co/L12pkVXinp



w @VFeuillette75 pic.twitter.com/uVH3DARPuq — Sébastien Denis (@sebnonda) May 7, 2025

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a une clause libératoire à 50 millions d’euros, une somme importante mais qui reste dans les cordes du club détenu en partie par Ineos. Reste maintenant à voir si Moise Kean sera ouvert à l’idée de rejoindre Manchester United et tout pourrait finalement dépendre de la qualification ou non du club britannique pour la Ligue des Champions. Voilà en tout cas une nouvelle piste qui prouve l’activité de Manchester United dans sa quête d’un nouveau numéro neuf et l’international italien (21 sélections) de 25 ans pourrait correspondre à 100% à ce que recherche le coach portugais.