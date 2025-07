Manchester passe son tour, le PSG rate une grosse vente

Manchester United a manifesté son intérêt pour Randal Kolo Muani, mais les Red Devils ont vite compris qu’ils n’avaient aucune chance. Le PSG, qui n’a toujours pas d’accord avec la Juventus, rate une grosse vente.

Le dossier Randal Kolo Muani s’éternise et le Paris Saint-Germain perd patience. Le club de la capitale réclame au moins 50 millions d’euros pour un transfert ou un prêt avec obligation d’achat de l’international français. Des conditions trop onéreuses pour la Juventus Turin, qui souhaite faire revenir le buteur français, qui ne jure lui que par la Vieille Dame. Les négociations avec le club italien étant dans une impasse, Manchester United a tenté de s’engouffrer. Led Red Devils, qui disposent de moyens financiers bien plus épais que ceux de la Juventus, auraient sans doute pu combler sans problème les attentes du PSG dans ce dossier.

