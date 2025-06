Malick Fofana au PSG pour sauver l'OL ‍?

Dans : PSG.

Le PSG veut aider l’OL à rester en Ligue 1 et l’a prouvé en payant l’intégralité du transfert de Bradley Barcola. Le club parisien pourrait faire un second geste fort en recrutant Malick Fofana à prix d’or.

Même s’ils ont récemment fait la paix, John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas les meilleurs amis du monde. Cela n’empêche pas que pour le président du Paris Saint-Germain, voir l’Olympique Lyonnais descendre en Ligue 2 serait une très mauvaise nouvelle. La Ligue 1 a besoin de ses meilleurs clubs pour être attractif et une relégation lyonnaise serait forcément un coup dur. En ce sens, le PSG est venu en aide à l’OL en payant toutes ses échéances du transfert de Bradley Barcola. Une bonne nouvelle pour les comptes du club lyonnais. Un second geste fort pourrait intervenir de la part de Paris, c’est en tout cas le souhait d’Elton Mokolo.

Le consultant de l’After Foot adorerait voir le club parisien se positionner sur Malick Fofana. En plus d’aider Lyon, un tel transfert permettrait à Luis Enrique de disposer d’une solution supplémentaire dans le secteur offensif avec un jeune joueur très prometteur, qui semble compatible avec la philosophie de l’entraîneur espagnol et qui connaît déjà bien la Ligue 1. « Le PSG ne peut pas faire l’économie de se renforcer en attaque. En plus, c’est un marché dans le secteur offensif où il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour coller avec ce que veut Luis Enrique. J’ai envie que le PSG continue à être agressif sur le marché des transferts. Moi, j’irais sur un ailier et j’ai des noms » a-t-il lancé avant de lâcher l'idée Malick Fofana au PSG.

Malick Fofana au PSG, la très bonne idée du mercato ?

« Il s’est passé des choses à l’OL et il y a un joueur jeune, déjà international, qui a l’expérience de la Ligue 1, moi je vais sur Malick Fofana si je suis le PSG. C’est un joueur qui commence à avoir de la bouteille, qui est jeune. Après, il y a un autre joueur plus courtisé qui joue dans un énorme club : Rodrygo. J’ai vraiment envie que Paris ne se repose pas sur ses acquis et qu’ils aillent investir sur un joueur offensif cet été » a lancé sur RMC le consultant, absolument persuadé que le profil de Malick Fofana peut coller à 100% avec ce que recherche le PSG cet été. Reste que dans ce dossier, la Premier League a pour l’instant un temps d’avance puisque Liverpool, Chelsea ou encore Manchester United sont sur les rangs. Mais il n’est pas encore trop tard pour se positionner du côté parisien, où l’on sait toutefois que Malick Fofana est très cher, l’OL le valorisant au moins à 50 millions d’euros.