Madrid va éliminer le PSG, l'Espagne dévoile son plan

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le 9 mars prochain, le Real Madrid et le PSG se retrouveront pour leur huitième de finale retour à Bernabeu. Les Madrilènes devront combler un but de retard face à une équipe qui les avait dominés à l'aller. La presse espagnole est déjà dans la méthode Coué avant ce rendez-vous.

Mardi 15 février dernier, les supporters du PSG ont du pousser un grand ouf de soulagement après la manche aller de leur confrontation avec le Real Madrid. Dans ce rendez-vous au sommet de la Ligue des champions, les Parisiens ont remporté la partie 1-0. Le but tardif de Kylian Mbappé est venu valider une prestation de haut niveau du club parisien face à un géant d'Europe qui n'a pas vu le jour. La copie rendue par les Madrilènes était très inquiétante et n'a échappé à personne de l'autre côté des Pyrénées.

Les quatre raisons pour lesquelles le Real peut y croire

Si la presse espagnole a eu la gueule de bois au lendemain du Parc des Princes, elle a maintenant tourné la page et se projette sur le match retour. Malgré le but de retard et le visage montré par les Merengues à Paris, elle est encore optimiste sur les chances de qualification du club madrilène. Le journaliste Alvaro Jiménez livre d'ailleurs son analyse de cette future confrontation. Selon lui, le Real Madrid va battre le PSG pour quatre raisons.

🗞 AS’s Cover | A Cauldron awaits PSG: Real Madrid are working to increase the Bernabéu’s capacity to 62000. pic.twitter.com/MCkZLxTnVg — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) February 22, 2022

Tout d'abord, il rappelle que le Real peut compter sur un trio d'attaque en forme et qui s'entend parfaitement bien : Karim Benzema, Vinicius Junior et Marco Asensio. Les trois hommes ont d'ailleurs marqué chacun un but lors de la dernière sortie face à Alavès, ponctuée par un succès merengue 3-0. Ensuite, le Real va devoir attaquer et jouera bien plus offensivement que lors du match aller, joué de manière frileuse par les hommes d'Ancelotti. Puis, le Real Madrid pourra s'appuyer sur son expérience européenne très solide pour le club aux 13 sacres dans la compétition. Enfin, il sera aidé par le soutien du public de Bernabeu. L'enceinte madrilène jouera son rôle de 12e homme et la Maison Blanche compte bien en bénéficier le plus possible. Les Merengues veulent accueillir 10 000 personnes de plus que les 50 000 autorisés depuis le début des travaux de l'enceinte. Des éléments pour tenter de se rassurer dans un duel où le rapport de force a clairement basculé en faveur de Paris.