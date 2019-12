Madrid : Neymar ou Mbappé, c'est pas Versailles ici !

Dans : PSG.

Florentino Perez a toujours rêvé de prendre Neymar sous le nez du Barça, mais pour Zinedine Zidane le choix est clair c'est Kylian Mbappé. Une chose est claire, c'est que le Real Madrid ne fera pas comme le PSG.

Même si cela a coûté une somme colossale au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017, les signatures à quelques semaines l’une de l’autre de Neymar et Kylian Mbappé ont de quoi mettre des étoiles dans les yeux des dirigeants de toute la planète football. Et si un président de club s’y connaît en star, c’est bien Florentino Perez, le patron du Real Madrid, lequel a vu défiler la plupart des plus grands footballeurs. Mais le dirigeant madrilène a tout de même un regret, ce n’est pas avoir réussi à engager Neymar Jr alors que ce dernier arrivait du Brésil, et cela est resté en travers de la gorge de Florentino Perez car c’est finalement au Barça que la star de la Seleçao a signé. Le président madrilène sait cependant que Neymar pourrait partir du Paris SG et le plaisir serait intense de le voir débarquer chez les Merengue sous le nez d’un Barça qui regrette toujours le départ du joueur brésilien en 2017.

Madrid n'a pas les moyens financiers du PSG en 2017

Seul souci, dans le même temps, Zinedine Zidane fait lui une fixation sur Kylian Mbappé, l’entraîneur français du Real Madrid ayant même confié avant le match de Ligue des champions entre son équipe et le PSG qu’il était « amoureux » de l’attaquant tricolore. Oui mais voilà, la réalité financière est là, et comme l’explique ce lundi Don Balon, la Maison Blanche n’a pas les moyens de faire comme le Paris Saint-Germain et il lui faudra impérativement faire un choix rapide entre Neymar et Mbappé. Même si les événements récents font pencher la balance du côté du champion du monde 2018, le média affirme que Neymar n’est pas totalement zappé, surtout si du côté du Qatar on fait de la résistance pour vendre Mbappé.