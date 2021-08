Lundi 18h, l'ultimatum de Madrid pour Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lassé d'attendre une réponse du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid a fixé une date limite au club français pour accepter ou refuser sa dernière offre.

C’est sous l’intitulé toujours modeste « d’exclusivité mondiale » que Josep Pedrerol, journaliste et porte-parole officieux de Florentino Perez, a annoncé ce samedi soir que le Real Madrid avait décidé de finalement reprendre la main dans le dossier du transfert de Kylian Mbappé. Car depuis que le patron des Merengue a transmis au PSG l’offre de 170 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus, le Paris Saint-Germain n’a pas répondu. Dans un premier temps, le club espagnol a crié au crime de lèse-majesté, estimant que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne respectaient pas le Real Madrid en ne prenant même pas la peine de répondre à cette proposition. Tout cela en agitant la menace de tout abandonner dès ce samedi soir.

Mais finalement, comme l’annonce le journaliste d’El Chiringuito, la Casa Blanca a repris contact avec le Paris Saint-Germain. Non pas pour lui transmettre une nouvelle proposition revue à la hausse, mais afin de donner une date limite pour une réponse. Et cet ultimatum a été fixé au lundi 30 août à 18 heures, ce qui ne ressemble pas à grand-chose puisque le mercato s’achève le lendemain. On voit en effet mal le Real Madrid dire non si le PSG acceptait son offre à 9h le 31 août. Quoi qu’il en soit, cette communication faite au Paris SG témoigne de la fébrilité du club espagnol au moment où Kylian Mbappé a été retenu dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le match de dimanche soir à Reims.