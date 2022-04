Lukaku aux oubliettes, le PSG craque pour Nunez !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que la piste Romelu Lukaku fait du bruit en Angleterre, le PSG aurait également des vues sur Darwin Nunez, l’attaquant du Benfica Lisbonne.

Le mercato estival promet d’être agité au Paris Saint-Germain, qui espère se débarrasser de Mauro Icardi mais qui pourrait également perdre Angel Di Maria, Neymar ou encore Kylian Mbappé dans le secteur offensif. En fonction des départs, c’est toute une attaque qui sera à reconstruire autour de Lionel Messi qui a lui peu de chances de partir en juin 2022. Dans la presse anglaise, le nom de Romelu Lukaku est massivement associé au PSG depuis le début de la semaine. Mais à en croire les informations obtenues par The Athletic, un autre avant-centre suscite l’intérêt des dirigeants parisiens. Il s’agit de Darwin Nunez, auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du Benfica Lisbonne avec 31 buts inscrits et 3 passes décisives.

Nunez ciblé par le PSG, Benfica réclame 70 ME

Sous contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2025, l’attaquant uruguayen de 22 ans a brillé en Ligue des Champions cette saison, ce qui a attiré la convoitise de nombreux clubs. Le PSG craque pour Darwin Nunez, mais ce n’est pas le seul club. Et pour cause, le média croit savoir que Manchester City est également sur les rangs, au même titre que Manchester United… et Chelsea. Les Blues voient en l’attaquant du Benfica Lisbonne le parfait successeur d’un certain Romelu Lukaku, envoyé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Pour l’heure, on ne sait pas dans quel club Darwin Nunez évoluera la saison prochaine. Ce qui est en revanche certain, c’est que les dirigeants du Benfica Lisbonne refuseront de le brader. Les premières informations laissent penser que le club portugais réclamera au minimum 70 millions d’euros pour le transfert de Darwin Nunez au mercato estival. A ce jour, aucun club n’a envoyé d’offre concrète à Benfica mais nul doute que cela ne serait tarder au vu du talent et des statistiques du joueur de 22 ans.