Luis Fernandez licencie Christophe Galtier du PSG

Par Claude Dautel

Dès que le titre a officiellement été remporté par le PSG, Christophe Galtier a clairement fait savoir qu'il pensait avoir le droit à sa deuxième année de contrat. A l'heure où Luis Campos est en quête d'un remplaçant, l'entraîneur parisien peut compter ses soutiens.

La saison du Paris Saint-Germain s’achèvera samedi par la réception de Clermont au Parc des Princes, l’occasion de fêter le 11e titre de Champion de France gagné par le club racheté en 2011 par le Qatar. Mais du côté de Christophe Galtier, on a bien compris que la menace d’un limogeage planait de plus en plus. Le PSG a sportivement limité la casse avec ce titre national, mais en Europe le bilan est très faible. Et que dire de la relation entre les supporters et une équipe qui n’a plus de soutien populaire. Même si Galtier n'est pas coupable de tout, il risque bien d'être le fusible que fera sauter une fois de plus Nasser Al-Khelaifi. Et le coach français l'a bien compris puisque dans les couloirs de la Meinau, il a tout simplement dit qu'il « méritait » de rester sur le banc du PSG. Une déclaration qui a fait du bruit et n'est pas partagée par tout le monde. Luis Fernandez, qui est une voix qui compte à Paris, a clairement demandé le départ de Christoph Galtier.

Galtier doit partir, le verdict est violent

Ce lundi soir, lors de l'émission Football Show, sur BeinSports, chaîne qui appartient à QSI, Luis Fernandez a été dur. « Pour moi, c'est non. Christophe Galtier ne mérite pas de rester à la tête du PSG (…) Un entraîneur se doit d’avoir un projet de jeu. Christophe Galtier en avait un durant ses années à Saint-Etienne, et même à Lille où il est devenu champion de France. Il y avait un état d’esprit dans ses équipes. Là, depuis le début de la saison, il y a eu beaucoup de changements, de tâtonnements. Des joueurs qui ne savaient pas quoi faire, ne se retrouvaient pas sur le terrain. On voyait que ce Paris Saint-Germain avait des hauts et des bas. Alors oui, ils sont champions de France, bravo ! (…) Quand je vois la gestion de ce groupe-là, je dis non. Christophe n’a pas les épaules assez larges. Pour la gestion des jeunes, ça n’a pas été bon. Sur le jeu, son équipe, parfois, tu avais trois défenseurs, parfois quatre défenseurs. On sentait qu’à chaque fois, il n’avait pas d’assurance (…) Son PSG, ce n’est pas le vrai Paris Saint-Germain, donc non, on change », a lancé l'ancien joueur et entraîneur du PSG sur la chaîne sportive. S'il n'a pas donné des noms pour remplacer Galtier, alors que des rumeurs font de José Mourinho et Luis Enrique les deux favoris, Luis Fernandez ne veut clairement plus entendre parler de l'ancien technicien niçois.