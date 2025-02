Luis Enrique trouve mieux que Dembélé, ça va coûter 90 ME au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur face à Brest (0-3) mardi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé ne s’arrête plus. L’attaquant du Paris Saint-Germain empile les buts en 2025. Mais son incroyable forme ne satisfait pas totalement l’entraîneur Luis Enrique, dans l’attente d’un nouvel atout offensif cet été.

Ousmane Dembélé a encore frappé. Maintenu en pointe à Brest mardi en Ligue des Champions, l’attaquant du Paris Saint-Germain a ajouté deux unités supplémentaires à sa collection 2025. Depuis le début d’année civile, le Français a marqué à chacun de ses huit matchs disputés pour un total de 15 buts. Une efficacité impossible à prédire il y a encore quelques semaines, lorsque l’ancien joueur du FC Barcelone était moqué pour sa maladresse. Même son entraîneur Luis Enrique semble surpris.

Ousmane Dembélé (15) a inscrit plus de buts en 8 matchs en 2025 avec le @PSG_inside que l'an dernier avec le club parisien en compétition officielle (13 en 42 rencontres). #SB29PSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 11, 2025

« Si vous voyez Ousmane, il faudra lui demander ce qu'il a mangé à Noël, a plaisanté le coach parisien auprès des journalistes. Nous le voyons à l'entraînement, en ce moment il est en pleine confiance. Je jouais à la PlayStation quand j'étais plus jeune et Ousmane était ce joueur que tout le monde voulait. Il était déjà bon la saison dernière mais en 2025 il est encore meilleur. C'est un plaisir d'avoir autant de joueurs en confiance. On voit ses coéquipiers qui le cherchent et le trouvent. Il est à un niveau élevé, c'est parfait pour tout le monde. » Mais contrairement à ce que laissent entendre ses déclarations, Luis Enrique ne serait pas totalement comblé.

Luis Enrique veut Gyökeres

C’est du moins la version donnée par le média espagnol El Nacional qui affirme que le technicien réclame la signature de Victor Gyökeres, un pur avant-centre, cet été. Selon lui, l’attaquant du Sporting Portugal correspond à sa philosophie et peut encore bonifier les performances d’Ousmane Dembélé en replaçant ce dernier sur le côté droit. Le Paris Saint-Germain serait donc disposé à formuler une offre conséquente pour devancer la concurrence notamment représentée par le Barça. De son côté, le club portugais pourrait réclamer entre 80 et 90 millions d’euros pour le transfert de l’international suédois auteur de 34 buts en 35 matchs cette saison toutes compétitions confondues.