Manu Petit choqué par le PSG de Luis Enrique

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours maintenant, le PSG jouera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire face à l'Inter. Et le club de la capitale espère bien faire tomber les Lombards pour marquer l'histoire.

Luis Enrique et ses hommes rentrent dans le vif du sujet ! Les deux dernières rencontres de la saison du PSG seront en effet des finales. La première contre le Stade de Reims en Coupe de France puis la seconde en Ligue des champions face à l'Inter. Deux rendez-vous très importants pour l'histoire du club. Surtout le choc à venir contre les Lombards. Depuis son arrivée à Paris, Luis Enrique a en plus réussi à rendre le Paris Saint-Germain presque unanimement apprécié en France. Et ce n'est pas Emmanuel Petit qui dira le contraire.

Un nouveau PSG qui met tout le monde d'accord ?

Lors de quelques mots échangés avec Marca, le champion du monde 98 a ainsi indiqué : « Je pense qu’ils connaissent leur meilleure saison depuis la prise de contrôle du Qatar. Je ne suis pas fan du PSG, mais l’image et la communication du club ont complètement changé. Pendant des années, je ne les ai pas aimés à cause de ce qu’il faisait avec leur argent. Sur le terrain, il n’y avait que frime, fric et mauvais comportement. L’arrogance des joueurs et des supporters était dégoûtante. Luis Enrique a changé les mentalités ». Le PSG a donc déjà remporté une première récompense gratifiante, à savoir celle de marquer les esprits en France. Il faudra désormais tout remporter pour définitivement rester dans les mémoires du monde du football. Cela passera par des succès face à Reims et l'Inter. Deux adversaires qui ont également gros à jouer en cette fin de saison et qui devraient livrer une rude opposition au club de la capitale.