Luis Enrique, pas de panique, le PSG n'est pas le Titanic

Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi son pari de rester invaincu cette saison en Ligue 1, mais à l'heure où des doutes rejaillissent autour du PSG, Luis Enrique hausse un peu le ton.

Les champions de France avaient enchaîné tellement de belles victoires et de brillantes performances que les nombreuses critiques qui tombaient sur Luis Enrique depuis le début de saison avaient laissé place à des tonnes de fleurs jetées au technicien espagnol du PSG. Cependant, depuis la défaite à Aston Villa, la machine parisienne semble avoir des ratées et forcément la défaite de vendredi soir face à Nice n'a pas calmé les choses. S'il n'a pas haussé le ton, Luis Enrique a compris que le regard des journalistes et des observateurs sur lui avait changé et que le doute était de retour. Mais, fidèle à ses habitudes, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a pris les supporters du PSG à témoin, et a tenu à les rassurer, eux, et personne d'autre, l'heure n'est pas à la panique du côté parisien à quelques jours de croiser Arsenal en Ligue des champions.

Le PSG va tout donner, et Luis Enrique fera les comptes

Face aux médias, et conscient de ce changement d'ambiance, Luis Enrique n'a pas fait profil bas, loin de là même. « Je ne peux pas garantir des titres, je ne peux pas garantir des trophées, mais je peux vous garantir que nous serons à la hauteur de nos supporters, que nous nous battrons jusqu’à la dernière minute lors de chaque match. Ça, je peux le garantir. Nous sommes la meilleure équipe de France et de très loin la meilleure, on l’a démontré tout au long de la saison. Aujourd’hui, celui qui veut descendre du bateau n’a qu’à descendre. Nous restons fidèles à nos idées, être courageux et penser à gagner les demi-finales de la Ligue des champions », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain avant une quinzaine qui sera décisive pour le club de la capitale avec les deux confrontations face aux Gunners.

Il sera ensuite temps de faire les comptes, en espérant pour le PSG que la belle histoire qui s'écrivait depuis le début de l'année 2025 ne va pas se terminer de manière brutale. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers savent ce qu'il faut faire pour que le doux rêve parisien continue encore un peu.