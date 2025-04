Vincent Duluc dézingue le PSG avant Arsenal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant de se déplacer à Londres pour y défier Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG est tombé au Parc des Princes contre Nice. Vincent Duluc craint le retour des fantômes d'un passé pas si lointain.

Opposé à une formation niçoise qui a souvent déçu ses supporters cette saison, le Paris Saint-Germain a largement dominé, mais a encaissé trois buts sur quasiment autant de tirs cadrés du Gym. Faute de son habituelle efficacité, le club de la capitale est donc tombé pour la première fois de la saison, mettant ainsi un terme brutal à son désir assumé de finir invaincu et de battre le vieux record du FC Nantes (32 matchs sans défaite en Ligue 1).

Et cela arrive au mauvais moment, puisque le PSG jouera mardi soir à l'Emirates Stadium face à des Gunners, qui ont bien vu que l'équipe de Luis Enrique faisait preuve d'une énorme fébrilité défensivement et qu'en plus, cela coinçait devant. Pour Vincent Duluc, qui s'exprime dans un édito pour L'Equipe, le Paris Saint-Germain est clairement en danger et Luis Enrique va devoir l'assumer au moment où l'on entre dans le money-time de la Ligue des champions, rêve absolu du Qatar depuis qu'il a racheté le club.

Le PSG s'est perdu en quelques semaines

Rendez-vous mardi à Londres. Toujours avec vous 👊 pic.twitter.com/XIxdwVHAq4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 25, 2025

Le journaliste du quotidien sportif craint que cette défaite face à Nice soit révélatrice de ce qu'est actuellement le Paris Saint-Germain. « Si les Parisiens sont prêts pour le grand combat qui les attend à l'Emirates, ils l'ont bien caché. Ils viennent de remporter une seule de leurs quatre dernières rencontres, ils ont perdu leur invincibilité nationale, Aston Villa a rappelé que l'Angleterre n'avait pas à avoir peur d'eux, leur capacité à ne pas prendre de buts est incroyablement inexistante et Ousmane Dembélé ne marque plus depuis cinq matches (...) Si l'idée de la soirée était une répétition, elle a été un bégaiement de l'histoire, pour Paris, à nouveau trop faiblement efficace devant le but, trop friable en défense, tous ses vieux défauts en même temps », écrit Vincent Duluc, soudainement pas très optimiste concernant la suite du parcours du PSG en Ligue des champions.