Luis Enrique interdit au PSG de recruter Vinicius

Ciblé par le PSG selon la presse espagnole, Vinicius Junior ne rejoindra finalement pas le club de la capitale. Luis Enrique s’est personnellement opposé à la signature de la star du Real Madrid.

Le feuilleton Vinicius Junior agite les médias espagnols. Il faut dire que l’ailier brésilien du Real Madrid a pour l’instant refusé de prolonger en faveur du club merengue. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant de 25 ans n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de la capitale espagnole. L’Arabie Saoudite est sur le coup pour rafler la mise, avec une offre démentielle de 350 millions d’euros pour arracher Vinicius au Real. Ces derniers jours, la presse espagnole a aussi fait état d’un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain.

La réalité est pourtant bien différente selon le site Fichajes, qui nous apprend que Luis Enrique s’est personnellement opposé à une potentielle signature de Vinicius Junior chez les Bleu et Rouge. Le PSG a peut-être pris des renseignements sur la situation de la star merengue, mais Luis Enrique a rapidement mis un terme à l’intérêt parisien. L’ex-sélectionneur de la Roja a fait savoir à ses dirigeants que Vinicius n’était pas du tout compatible avec sa philosophie de jeu et que sa signature n’aurait tout simplement aucun sens.

Luis Enrique dit non à la signature de Vinicius

Le coach du PSG veut des ailiers polyvalents, disciplinés et prêts à faire tous les efforts défensifs, comme c’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé… beaucoup moins de Vinicius. La piste parisienne est donc définitivement refermée pour Vinicius. Le PSG, malgré la situation contractuelle du Brésilien et la porte ouverte pour le recruter, ne passera pas à l’action. Le média explique que Vinicius ne manque pas pour autant de courtisans car en plus de l’Arabie Saoudite, des clubs de Premier League surveillent attentivement la situation du numéro 7 du Real Madrid et se tiennent prêts à dégainer en cas de séparation définitive entre l’ex-joueur de Flamengo et le vice-champion d’Espagne.