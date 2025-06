Luis Enrique entonne l’hymne du PSG, c’est l’émotion

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a profité d'une sortie en vélo pour rendre un très bel hommage aux supporters du PSG.

Petites vacances pour les joueurs du PSG une semaine après la victoire en Ligue des Champions. Luis Enrique en a profité pour publier une vidéo pleine d’émotion dans laquelle il remercie, à sa façon, le soutien des supporters parisiens pour son équipe, qui a été infaillible tout au long de la saison même dans les périodes plus difficiles. L’entraineur espagnol, qui a parlé en français pour l’occasion, a même entonné la chanson des supporters devenu depuis l’hymne du club, fièrement et avec une pointe d’émotion.

En effet, il a aussi décidé de mettre en vente une édition de son tee-shirt « we are the champions » qu’il portait après le match au bénéfice de la fondation Xana, au nom de sa fille de 9 ans décédée d’un cancer des os en 2019. L’hommage rendu par les supporters du PSG, par un tifo dévoilé après la rencontre, aura forcément touché Luis Enrique, qui promet que « le meilleur est à venir » pour le PSG et ses fans.