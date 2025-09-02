Luis Enrique convoqué d'urgence par la justice espagnole

Dans : PSG.

Luis Enrique marche sur l'eau depuis quelques mois au PSG mais pourrait bien faire face à une mauvaise nouvelle prochainement. L'entraineur espagnol sera en effet bientôt entendu par la justice espagnole dans l'affaire Negreira.

Le PSG a la chance de pouvoir compter sur les services de Luis Enrique depuis quelques mois maintenant. L'ancien entraineur du FC Barcelone est d'ailleurs entré dans la légende du club de la capitale après avoir permis à ce dernier de décrocher la Ligue des champions en mai dernier. Globalement, Luis Enrique fait l'unanimité auprès des fans et observateurs des champions d'Europe en titre. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et Luis Enrique aura bientôt affaire avec la justice espagnole. Le Tribunal de Barcelone veut entendre l'entraineur parisien dans le cadre de l'affaire Negreira. Pour rappel, l'affaire Negreira est une enquête de corruption sportive en cours impliquant le FC Barcelone et José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la Commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football. Cette corruption aurait eu lieu de 2001 à 2018.

Luis Enrique, une convocation qui tombe bien mal

Luis Enrique sera donc entendu comme témoin le 25 novembre prochain par le Tribunal de Barcelone. Ernesto Valverde, lui-aussi ancien entraineur catalan, sera également présent. La justice soupçonne le Barça d'avoir payé, au total, plus de 7 millions d'euros à José María Enríquez Negreira. A noter que l'enquête, toujours en cours, sera prolongée de six mois supplémentaires. Voilà une convocation dont Luis Enrique se serait bien passé, surtout que le PSG ne manquera pas de matchs à disputer, avec notamment un planning très chargé en Ligue des champions. Une fois encore, Paris a hérité d'un tirage de la mort dans la reine des compétitions européennes.