Luis Enrique change d'avis avant PSG-Reims

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir au Stade de France, le PSG affronte le Stade de Reims en finale de la Coupe de France. L'occasion pour Luis Enrique de conforter certains de ses choix.

Le Paris Saint-Germain va vivre une fin de mois de mai excitante mais ô combien périlleuse. D'abord une finale de Coupe de France à jouer ce samedi soir contre le Stade de Reims puis une finale de Ligue des champions très attendue à Munich face à l'Inter. Luis Enrique va devoir faire des choix forts. Les places sont très chères dans son équipe. En attaque, la concurrence entre Désiré Doué et Bradley Barcola est au centre des débats. Si l'ancien Rennais avait récemment démarré de gros rendez-vous en Ligue des champions, il reste sur des matchs moins aboutis. De quoi profiter à Barcola, qui devrait bel et bien être titulaire ce samedi soir au Stade de France contre le Stade de Reims.

Luis Enrique reste sur la même lancée ?

Ces dernières heures, L'Equipe a en effet donné les dernières tendances autour de la composition francilienne pour défier les Champenois, et Désiré Doué devrait en être la principale victime, contrairement à ce qui était pressenti ce vendredi. Bradley Barcola tient la corde pour démarrer. Le média insiste sur le fait que Luis Enrique ne veut rien changer dans la dynamique de son équipe. Seuls les joueurs les plus en forme débuteront. Bradley Barcola devra donc tirer son épingle du jeu contre la formation rémoise, sous peine de voir Doué avoir sans doute sa chance dans une semaine à Munich contre l'Inter. A noter que Gianluigi Donnarumma devrait démarrer également face au Stade de Reims malgré le fait que Matvey Safonov avait été titulaire lors de 4 des 5 derniers matchs du PSG en Coupe de France. Il avait notamment permis à Paris de se qualifier à Lens au terme d'une séance des tirs au but irrespirable.