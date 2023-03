Luis Campos provoque le PSG avec ce choix polémique

Dans : PSG.

Coordinateur sportif du PSG depuis l’été dernier, Luis Campos est très loin de faire l’unanimité dans la capitale française.

Très attendu en période de mercato, Luis Campos a déçu tout le monde au Paris Saint-Germain que ce soit l’été dernier ou cet hiver. Ses recrues estivales ont presque toutes déçues (Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Ekitike) et cet hiver, le PSG a été inactif et n’a pas recruté le moindre joueur. Autant dire que les supporters attendaient beaucoup mieux de Luis Campos, lequel a par ailleurs été massivement critiqué en raison de sa double casquette de coordinateur sportif du PSG mais également de conseiller sportif au Celta Vigo. Tandis que de nombreux consultants et observateurs exigent que Luis Campos cesse de travailler en faveur du club espagnol la saison prochaine afin de se concentrer à 100 % sur le Paris Saint-Germain, on ne prend pas vraiment le chemin de ce scénario. Au contraire, à en croire le journaliste espagnol Oscar Mendes, Luis Campos sera toujours un maillon important de la chaine au Celta Vigo la saison prochaine.

Luis Campos ne dit pas stop au Celta Vigo

Interrogé par Foot Mercato, le journaliste espagnol affirme que l’aventure entre Luis Campos et le club espagnol est partie pour durer. « Le Celta veut continuer avec Luis Campos pendant de nombreuses années et il semble que Campos veuille continuer avec le Celta donc ils continueront sûrement à travailler ensemble la saison prochaine » affirme le journaliste espagnol, pour qui Luis Campos n’a aucunement l’intention de cesser ses affaires et ses activités du côté du Celta Vigo. Une nouvelle qui ne va sans doute pas réjouir les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels aimeraient avoir un directeur sportif pleinement concentré sur la restructuration absolument nécessaire de l’effectif au PSG, où une partie des supporters réclame les départs de Lionel Messi ou encore de Neymar. Luis Campos sera peut-être l’homme qui bâtira un PSG tout neuf, mais le Portugais devra encore se partager avec le Celta Vigo. Une situation loin d’être idéale alors que plus tôt dans la semaine, Foot Mercato dévoilait que le Portugais était agacé par le fonctionnement interne à Paris et n’était pas certain de vouloir poursuivre l’aventure dans la capitale française la saison prochaine.