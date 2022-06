Luis Campos, la deuxième victoire du PSG contre le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En s’offrant Luis Campos, le PSG a raflé la mise au nez et à la barbe du Real Madrid. Une deuxième victoire après la prolongation de Kylian Mbappé.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain a réalisé un double coup magistral en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé et en s’offrant les services de Luis Campos au poste de directeur sportif. Ce n’est un secret pour personne, le Portugais et l’attaquant du PSG entretiennent une relation de confiance depuis près de dix ans. Ce package va donc faire le bonheur du Paris Saint-Germain pour les années à venir, ce qui ne manquera pas d’irriter les dirigeants du Real Madrid. Et pour cause, Marca dévoile qu’en plus de convoiter Kylian Mbappé, le club merengue était également déterminé à s’offrir Luis Campos. A en croire le média espagnol, Florentino Pérez avait proposé un contrat de cinq ans à l’ex-directeur sportif de l’AS Monaco afin qu’il devienne conseiller sportif externe du Real Madrid.

Pérez rêvait du duo Mbappé - Luis Campos

Luis Campos a cependant pris des engagements avec le Celta Vigo, un club avec lequel le feeling est très bien passé et dont la proximité avec Porto, où une partie de sa famille réside, a pesé. Dès lors, il devenait compliqué pour Luis Campos de travailler pour deux clubs du même championnat, ce qui a fait les affaires du PSG d’autant plus que le club de la capitale ne s’est pas opposé à ce que Luis Campos travaille pour le Celta Vigo en parallèle de ses activités avec le Paris Saint-Germain. En s’offrant l’ancien homme fort de Lille et de l’AS Monaco en plus de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le champion de France a ainsi réalisé deux gros coups au nez et à la barbe du Real Madrid. De quoi faire enrager Florentino Pérez, lequel s’est toutefois vengé une première fois en dépensant près de 120 millions d’euros bonus compris pour recruter Aurélien Tchouaméni, lequel était la priorité… du PSG au milieu de terrain.