Luis Campos à Chelsea, le PSG sous le choc !

Par Guillaume Conte

La rumeur envoyant Luis Campos à Chelsea a fait du bruit ce dimanche. Mais le PSG prend le problème au sérieux, car il y a un vrai désaccord et donc un réel danger.

Trois mois jour pour jour après son arrivée, le départ de Luis Campos est déjà évoqué. Le directeur sportif du PSG est courtisé par l’un des rares clubs capables de lui offrir des capacités financières au moins similaires au Paris SG : Chelsea. Les contacts ont déjà eu lieu, puisqu’un rendez-vous s’est tenu entre le dirigeant portugais et le propriétaire du club londonien, Todd Boehly, et ce n’était pas simplement pour boire une tasse de thé. Coup de pression ou réelle volonté de claquer la porte, Luis Campos voulait entendre ce que le boss des Blues avait à lui dire. Si cette rumeur a beaucoup surpris dans un premier temps, elle a néanmoins des origines qui ne surprendront personne.

Todd Boehly has held talks with Luis Campos, as first reported by @TimesSport. Campos is effectively freelance despite being football advisor to PSG. He's also employed by Celta. Protection clauses in Campos' PSG contract prevent him working for another big club in parallel. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 11, 2022

Luis Campos se trouve déçu par le mercato parisien, ce qui en fait une grosse différence avec les dirigeants du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique sont très satisfaits d’avoir enregistré plus de 20 départs pour faire de la place dans l’effectif et laisser Christophe Galtier travailler avec un groupe soudé. De son côté, l’ancien recruteur de l’AS Monaco voit de nombreuses failles et estime que le mercato du PSG est loin d’être réussi.

L'échec Skriniar ne passe pas !

Les griefs sont connus : l’incapacité à vendre des joueurs pour financer des arrivées. La frilosité des patrons à mettre le paquet pour recruter Milan Skriniar et les coups manqués avec Bernardo Silva et Marcus Rashford, deux joueurs que Luis Campos apprécie beaucoup. Pour le PSG en revanche, il était impossible de mettre 80 millions d’euros sur le défenseur slovaque, tandis que l’attaquant anglais se servait surtout de Paris pour renouveler son contrat avec Manchester United. Seule la piste Bernardo Silva était jouable, mais là encore, Luis Campos n’a pas été écouté et cela n’est pas allé plus loin.

Résultat, le Portugais est désormais à l’écoute de ce que pourrait lui proposer Chelsea, même s’il faudrait pour cela qu’il paye pour partir du PSG, sachant qu’il a une clause pour ne pas rejoindre un club majeur en Europe. Mais l’intérêt est réel et selon Ben Jacobs, journaliste pour CBS qui suit le dossier de près, le PSG a été « très surpris » de voir l’avancée des discussions entre Chelsea et Luis Campos. Les dirigeants parisiens sont étonnés aussi de voir qu’il y a déjà eu un rendez-vous entre les deux parties, signe que cela plus loin qu’une simple prise d’intérêt. Dans ce jeu de dupes, il est aussi possible que Luis Campos mette ainsi la pression pour avoir la peau d’Antero Henrique, dont il n’apprécie pas les pratiques ni les résultats. S’il s’agissait d’une réelle volonté de tout plaquer avec le PSG, l’ancien dénicheurs de talents de Lille et de Monaco pourrait accepter un simple poste de conseiller à Chelsea, sans avoir les responsabilités de directeur sportif. Une preuve de sa volonté de claquer la porte du PSG ?