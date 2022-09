PSG : Luis Campos à Chelsea, l'énorme coup de pression

Dans : PSG.

Dragué par Chelsea, Luis Campos se voit proposer un contrat en or par le club anglais, à condition qu’il quitte immédiatement le Paris Saint-Germain.

Il est le nouveau grand manitou du Paris SG. Dans un profil parfait pour Paris avec sa connaissance du football, son art de dénicher les perles rares, sa discipline et sa proximité avec Kylian Mbappé et Christophe Galtier, Luis Campos est le maillon fort du champion de France. Il avait cet été pour mission de « révolutionner » le PSG et a réussi à faire changer beaucoup de choses, dans les habitudes comme dans les attitudes, tout en bouleversant sérieusement l'effectif parisien. Un processus bien parti donc, mais qui n’est pas fini, car Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du genre à faire venir un dirigeant pour une simple pige de quelques mois pendant le mercato. D’autant que Kylian Mbappé, qui a quand même quoi qu’on dise pris du poids au sein du club avec sa prolongation, tient énormément à ce que le Portugais continue à diriger le secteur sportif.

Un départ du PSG avec effet immédiat

Mais Luis Campos est connu pour adorer les nouveaux projets, et celui de Chelsea s’offre clairement à lui. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, entend avoir un grand spécialiste au poste de directeur sportif, et n’envisage que le meilleur pour son équipe. Et pour l’Américain, il s’agit de Luis Campos. Les sources anglaises confirment les informations du Parisien en ce début de semaine, avec une première offre qui est tombée. Chelsea propose ainsi 8 millions d’euros de salaire annuel à Luis Campos pour qu’il quitte le PSG avec effet immédiat, et rejoindre le club londonien pour au minimum les deux prochains mercatos. Et pour faire passer la pilule de ce changement de club, outre le salaire vertigineux pour un recruteur, Chelsea aurait assuré au dénicheur de talents qu’un montant de 300 millions d’euros sera alloué au recrutement.

Le PSG, qui ne prenait pas vraiment au sérieux les envies de départ de Luis Campos après un mercato conflictuel avec Antero Henrique, va désormais devoir se pencher sur la question. Si le Portugais accepte le défi proposé par Chelsea, il sera impossible pour tout le monde de continuer comme si de rien n’était à Paris. Pour le moment, le club de la capitale française n’a en tout cas rien vu venir, mais le fait que le Portugais ait déjà rencontré le propriétaire de Chelsea démontre l’intérêt réel et réciproque dans ce dossier.

Chelsea demande une réponse rapide

En tout cas, Luis Campos fait ce qu’il veut et il l’a récemment rappelé dans une déclaration sur Marca. L’ancien dirigeant de Monaco et de Lille a fait savoir que pour signer au PSG, il avait obtenu la possibilité de travailler pour d’autres clubs également, et ne compte pas lâcher de sitôt son rôle de conseiller externe au Celta Vigo par exemple. En conséquence, Chelsea met la pression et demande une réponse de la part de Luis Campos d’ici peu de temps, afin de mettre en place le prochain mercato d’hiver avec ou sans lui. Le PSG sera donc vite fixé pour ce problème totalement inattendu encore il y a quelques jours.