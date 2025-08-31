Lucas Paqueta flingue le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG espérait vendre Marco Asensio à Aston Villa dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le club entraîné par Unai Emery a finalement jeté son dévolu sur Lucas Paqueta, un coup dur pour Paris.

Il ne reste plus beaucoup de temps au Paris Saint-Germain pour trouver des portes de sortie à ses indésirables. Renato Sanches, Carlos Soler ou encore Nordi Mukiele ont trouvé un point de chute, mais ce n’est pas encore le cas de Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma et Marco Asensio. En ce qui concerne le milieu offensif espagnol de 29 ans, le PSG avait bon espoir de conclure un deal avec Aston Villa, intéressé par son retour après l’avoir eu en prêt pendant six mois depuis janvier dernier.

Les négociations semblaient même avancer dans le bon sens entre Paris et Aston Villa pour un nouveau prêt, voire pour un transfert de l’ancien joueur du Real Madrid. Mais tout est finalement sur le point de s’écrouler selon le journaliste Sacha Tavolieri, qui nous informe que Unai Emery a finalement jeté son dévolu sur Lucas Paqueta. Comme indiqué par Fabrizio Romano ce dimanche, un accord a été trouvé entre Aston Villa et West Ham pour le prêt avec option d’achat de l’international brésilien.

Paqueta file à Aston Villa... qui zappe Asensio

Ce qui par ricochet annule le deal entre le PSG et Villa pour Asensio. « L'Espagnol est désormais perçu comme une alternative, ce qui ouvre la voie à une entrée en lice de Fenerbahçe. Des discussions sont en cours pour convaincre Asensio » analyse Sacha Tavolieri. L’enjeu est maintenant de convaincre le joueur de rejoindre Fenerbahçe, alors que ce dernier rêvait d’un retour en Premier League. Une sacrée mission qu’il va falloir boucler en moins de 48 heures alors que selon le journaliste de Sky Sports, le PSG réclame 20 millions d’euros pour son gaucher.